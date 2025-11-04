レスリング女子で五輪３連覇の吉田沙保里さん（４３）は、２０２１年７月２３日の東京五輪開会式で長嶋茂雄さん（享年８９）のトーチに希望の火をつないだ。聖火ランナーとして国立競技場に立ったミスターと、左隣で支えた松井秀喜さん（５１）、右隣の王貞治さん（８５）。３人で歩む姿に光を見たという。（取材・構成＝高木 恵）

吉田さんは４年がたった今でも、当時の光景を思い返すたびに胸が熱くなる。２０２１年夏、東京五輪。開会式で長嶋さんに聖火をつないだ。「本番以上に、直前に行われたリハーサルの方が印象に残っているんです」。極秘リハから長嶋さんが見せた本気に圧倒された。

直前に行われたリハーサルの日、１９年１１月に完成した国立競技場に到着すると、聖火を渡す相手が長嶋さん、王さん、松井さんであることを知らされた。「そんな方々に恐れ多い」。数々の重圧を超えてきた吉田さんだったが、過去に味わったことのない緊張がこみ上げた。

世界に元気な姿を見せるために、猛練習を積んできたという長嶋さんの姿があった。両隣には王さんと松井さん。「鳥肌が立ちました。その空間だけ光って見えたんですよ。長嶋さん、王さん、松井さんの３人ならではのオーラが、とにかくものすごかったんです。そして松井さんが長嶋さんを支える様子に２人の信頼関係が垣間見えて、感動したことを覚えています」

ミスターは何度も繰り返し歩き、リハから全力投球だった。吉田さんも本番への覚悟を決めた。「私も堂々としなければいけないという気持ちになりました。すごいレジェンドの３人ですから。その人たちに聖火を、希望の火をしっかりつなぐんだ、と自分に言い聞かせて臨みました」。試合さながらの、気持ちの高ぶりを感じていた。

７月２３日の本番。柔道で五輪３連覇の野村忠宏さんとともに、希望の炎をリレーした。「それはもう震えましたよ。光栄なことだし、あんなことはもう二度とないことだし。涙が出そうになりました」。長嶋さんは高々とトーチを掲げ、右隣の王さんに預けた。左の松井さんに支えられながら一歩一歩進むと、医療従事者の方々に聖火を託した。

幼い頃から大人たちに「長嶋茂雄は、とにかくすごい人なんだ」と言われて育った。女子レスリングが五輪で初採用されたのが０４年のアテネ五輪だった。「一緒に五輪に出られるかも」と願ったが、病気により長嶋さんの出場はかなわなかった。１７年後、吉田さんの夢がかなった「五輪の舞台に長嶋さんとともに立てたことは、一生の宝物です」。世代をつないだ光は未来を照らし、心に希望を残した。

◆吉田 沙保里（よしだ・さおり）１９８２年１０月５日、三重・津市生まれ。４３歳。久居高―中京女大（現至学館大）卒。３歳でレスリングを始め、２００４年アテネ、０８年北京、１２年ロンドンで五輪３連覇を達成。１６年リオデジャネイロ五輪は銀メダル。世界選手権は２０歳だった０２年大会で初優勝し１５年まで１３連覇。１２年に五輪、世界選手権を合わせ、史上初の１３大会連続「世界一」でギネス世界記録に認定され、国民栄誉賞を授与された。０１〜０８年に１１９連勝をマーク。１５７センチ。