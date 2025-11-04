◆第２５回ＪＢＣクラシック・Ｊｐｎ１（１１月３日、船橋競馬場・ダート１８００メートル）

ＪＢＣ諸競走は３日、船橋と門別競馬場で行われ、第２５回ＪＢＣクラシックは１番人気のミッキーファイトが完勝でＧ１級を連勝した。鞍上のクリストフ・ルメール騎手（４６）＝栗東・フリー＝は前日の天皇賞・秋から２日連続でＧ１級競走４連勝。同じ４歳のフォーエバーヤングがＢＣクラシック・米Ｇ１を制覇。来年は海外を舞台に、ライバルとの再戦に挑むつもりだ。

４歳馬のレベルの高さを、日本の“クラシック”で改めて証明した。今年の帝王賞馬ミッキーファイトは場内がハラハラする間もないほどの脚いろであっという間に先頭に立つと、楽々と３馬身突き放した。２日の天皇賞・秋と同じく両手でガッツポーズをしながら引き揚げてきたルメールが「本当に強いわ」とため息を漏らすほどの楽勝だった。

道中は距離ロスを考えずに外、外を回りながら追走。直線入り口で逃げ馬を早々につかまえる盤石の形だった。「馬の状態は完璧。強い馬なので安全運転で乗った」と、涼しい顔で秋華賞からＧ１級４連勝を達成。１８、２０年にＪＲＡでのＧ１４連勝がある名手は、２日連続でタイトルを手にした。

田中博調教師は左右のバランス差から左回りに不安を持っていたが、あえて船橋への参戦を決断。「来年は是非、中東に行きたい。今後に向けて不安が一つなくなった」。左回りで行われる中東や米国のダートを見据え、これ以上ない結果で課題を克服してみせた。

日本時間２日朝に同世代のフォーエバーヤングが、米ＢＣクラシック制覇の快挙。トレーナーは「あそこまでつくれる関係者の努力が伝わる。馬だけでなく（坂井）瑠星を含めたチームにすごく心を動かされました」と、昨年のＪＤＣで２着に敗れたライバルをリスペクト。そのうえで「機会があればまた一緒に走らせたい。これからもっと強いミッキーファイトを見せられると思う」と言い切った。

体調次第では東京大賞典（１２月２９日、大井）への出走も視野に入れるが、来年は満を持して海外へ。同世代の日本馬２頭が世界のダート界を席巻する未来が訪れるかもしれない。（浅子 祐貴）

ミッキーファイト 父ドレフォン、母スペシャルグルーヴ（父スペシャルウィーク）。美浦・田中博康厩舎所属の牡４歳。北海道安平町・ノーザンファームの生産。通算成績１０戦７勝（うち地方４戦３勝）。総獲得賞金は３億６５３８万７０００円（うち地方２億３４５０万円）。主な勝ち鞍はレパードＳ・Ｇ３、名古屋大賞典・Ｊｐｎ３（ともに２４年）、帝王賞・ＪｐｎＩ、アンタレスＳ・Ｇ３（ともに２５年）、馬主は野田みづき氏。