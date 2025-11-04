◆卓球 全日本選手権カデットの部 最終日（３日、広島グリーンアリーナ）

シングルス４種目の５回戦から決勝までが行われ、１３歳以下の女子は村松心菜（１３）＝ミキハウスＪＳＣ＝が初優勝を飾った。決勝で小学６年の松島美空（１２）＝田阪卓研＝を３―２のフルゲームで破った。

村松が大熱戦を制し、１３歳以下の頂点に立った。小学生以下の全日本選手権を５連覇している松島美との決勝。ゲームカウント２―０、１０―８とチャンピオンシップポイントを握ったが、そこから「勝ち急いでしまった」と苦しんだ。最終第５ゲームも１０―５としたが、４連続失点と猛追を受けた。

焦りはあったが、向かっていく気持ちだけは忘れなかった。「相手の選手の方が学年は下だけど成績も上で、いろんな大会で優勝している。絶対追い上げてくるのは分かっていた。最後まで挑戦する気持ちで戦うことができた」。相手のレシーブがネットにかかると、静かに左拳を握って喜びをかみしめた。

３歳で卓球を始め、小学校では羽佳卓球倶楽部で練習に励んだ。高学年時は全体練習後に個人レッスンを受けて午後１０時半まで汗を流し、帰宅の車中で学校の宿題をこなした。卒業後の４月から「練習量があった方が自分は強くなれる」と名門・四天王寺中に進学。持ち味のラリーの精度に磨きをかけ、８月の全国中学校体育大会（全中）で２０２１年の張本美和以来となる１年生Ｖを達成。「これから成長できると思えた」と自信が芽生えた瞬間だった。

今季は日本ペイントマレッツからＴリーグに初参戦し、初白星もマークしている。国際大会でも結果を残し、１３歳以下の世界ランクは３位。２３日開幕の世界ユース選手権（ルーマニア）代表にも選ばれている。成長著しいホープは「技術だけでなく、人間性も伸ばしていきたい。大きな目標はオリンピックで金メダルを取ること」と目を輝かせた。（林 直史）

〇…ともに卓球選手だった村松の両親も観客席で見守った。父・和彦さん（５２）は「勝ち負けにこだわらず、普段の練習の成果をしっかり出してくれればいいと思っていた」とねぎらった。実業団の十六銀行などでプレーし、全日本選手権でランク入りの実績もある母・美穂さん（５１）は優勝候補の一人として臨んだ大会で「向かって来る選手に対してもしっかり３―０で勝つことができたのは、これから自信になると思います」と成長を喜んだ。