「ドジャース優勝パレード」（３日、ロサンゼルス）

優勝パレード後にドジャースタジアムで祝勝イベントが行われ、ワールドシリーズＭＶＰに輝いた山本由伸投手がトップを切って登場した。

サングラスを装着し、キャップを後ろムキにかぶってブルーカーペット歩いた山本。その後に大谷、フリーマン、ベッツが３人並んで入ってきた。今年のワールドシリーズ連覇の立役者をたたえる演出で「ヨシが奇跡を起こした」と紹介された。すると本拠地にはＭＶＰコールがわき起こった。

イベントでマイクを向けられるとスペイン語で「おはよう」とあいさつし球場を盛り上げた。さらにポストシーズンで話題になった「負けは選択肢にない」という名言を発すると、大歓声。その後も英語で「ありがとう。チームメート、コーチ、ファンのみなさんに感謝しています。アイラブドジャース、アイラブロサンゼルス、ありがとう！」と堂々とスピーチした。

パレードでは大谷翔平夫妻、佐々木朗希投手らとバスに乗り込み、沿道から大歓声を受けた。「最高の時間です。すごく盛り上がってうれしいです」と語っていた。