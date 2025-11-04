滝沢カレン、産後テレビ初出演 『さんま御殿』でトーク絶好調 明石家さんま「衰えてないな！」
8月に第1子を出産したタレントの滝沢カレンが、きょう4日放送の日本テレビ系『踊る！さんま御殿!!』2時間スペシャル（後8：00）に出演。出産後テレビ初出演となる。
【写真】8月に第1子出産、秋の“ママコーデ”を披露した滝沢カレン
滝沢は今年10月上旬、自身のSNSで仕事復帰を報告していた。オープニングでは、復帰後の初テレビ出演になる滝沢にさんまが「おめでとうございます」と声をかけると、スタジオ中から拍手が起こる。トークテーマ「人から変だと言われる私の健康法」では、変わらぬ滝沢節で話し始めたため、さんまは「衰えてないな！」と大笑い。滝沢は祖母の教えを頑なに守ってきたため、外食の際にはあることを徹底していることを明かす。
MIU（ME:I）は、韓国でデビューに向けた準備をしていた頃の厳しいダイエット生活を告白。体型キープの話では、滝沢が“あるモノ”にドハマリし「大好きになった」「ずっと見てる」と楽しそうに語る。
後半は「体を甘やかしまくっている有名人」たちが登場。「第48回日本アカデミー賞」最優秀作品賞受賞映画『侍タイムスリッパー』主演の山口馬木也がバラエティー番組初出演で、さんまと初対面。「夢の中の夢やもんね」とさんまから称賛された山口は「最後の作品賞なんか絶対獲れないと思ってたので」と、当時の裏話を明かす。
■司会
明石家さんま
■ゲスト
蒼井翔太、青木マッチョ（かけおち）、あの、池田鉄洋、植草歩、大鶴肥満（ママタルト）、金澤利翼、近藤春菜（ハリセンボン）、滝沢カレン、武井壮、剣翔桃太郎、中岡創一（ロッチ）、中村莟玉、西川きよし、ヒロミ、MIU（ME:I）、三浦龍司、美木良介、みちょぱ、山口馬木也、横澤夏子、若宮正子
