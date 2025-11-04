『じゃあ、あんたが作ってみろよ』新キャスト発表 椿の元カレ役が判明
俳優の夏帆、竹内涼真がW主演を務める、TBS系火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（毎週火曜 後10：00）の第5話（11月4日）に、シンガーソングライターの石崎ひゅーいが出演することが決定した。
【写真多数】豪華キャストを一挙紹介！夏帆、竹内涼真、中条あやみら豪華な顔ぶれ
同作は谷口菜津子氏の同名漫画（ぶんか社）を原作に、「料理」をきっかけに男女の価値観や“当たり前”を見直していく再生ロマンスコメディ。恋人のために料理を作り続け自分を見失った山岸鮎美（夏帆）と、「料理は女が作るもの」と思い込む亭主関白な海老原勝男（竹内涼真）が、別れを経て成長していく姿を描く。
石崎が演じるのは、中条あやみ演じる柏倉椿の元カレ・亮（りょう）。第4話で、これまでの自分を見つめ直し、一度別れた元カレとやり直すことを“元失恋仲間”の勝男に伝えた椿。椿に変化をもたらした元カレ役を、俳優としても活躍の場を広げている石崎が演じる。石崎がTBSのGP帯ドラマに出演するのは今作が初となる。
椿が選んだ元カレ・亮とやり直すという道。その選択が椿の今後の人生にどのような影響を与えるのか。鮎美と勝男の成長とともに、椿の抱える“当たり前”からの脱却にも注目いただきたい。
■第5話のあらすじ
ミナト（青木柚）が元カノ・関田（芋生悠）と会っているところを目撃し、浮気ではないかと動揺する鮎美（夏帆）。しかし全く悪気のない様子のミナトは、鮎美が待つ家に関田を連れて帰ってきた挙句、一緒に飲もうと提案してくる始末。しかもミナトは、鮎美が料理を作ってミナトの帰りを待つ中、スーパーでお惣菜を買って帰ってくるなどマイペースを崩す気配もなく、鮎美は悶々としてしまう。
一方、ミナトに鮎美を託すと決めたもののいまだ未練を捨てきれない勝男（竹内涼真）のもとを、地元の大分から兄・鷹広（塚本高史）が訪ねてくる。そこで勝男は、いつでも自分より優秀で一人で何でも解決できる人だと思っていた鷹広の、ある苦悩に触れることに。そして鷹広を励ますため、あることを思い付く。しかし、勝男のその思い付きに鮎美も巻き込まれていき…。
