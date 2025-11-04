ド軍の目指す“世界3連覇”の肝は「村上獲得」　契約金爆騰の競合覚悟でも最適解と指摘される理由「明らかに理想的な着地点」

NPBで確かな結果を積み上げてきた村上(C)Getty Images

激闘の余韻が冷めやらぬ現地時間11月2日、米球界では早くも来季に向けた各球団の補強に関する話題がトピックとなった。同日にはMLBの選手会が、今オフにFAとなる137選手のリストを公表し、移籍先を巡る議論も活発化した。

そうした中で注目を集めるのは、毎オフのように移籍市場の主役となってきたドジャースの動静だ。現地時間11月1日にブルージェイズとの激闘を制して21世紀に入って初となるワールドシリーズ連覇を成し遂げた“銀河系軍団”は、ヤンキース以来となる3連覇を果たすためのチーム強化の行方が注目される。

レギュラーシーズンで怪我人が相次いだ投手陣のテコ入れや、内野手陣のビルドアップなど少なくない課題を抱えているドジャース。ゆえにありとあらゆる話題が飛び交っているわけだが、その情勢下で「理想的なタレント」として契約の可能性を論じられているのは、今オフにポスティングシステムを利用してのメジャーリーグ挑戦が決定的となっている村上宗隆（ヤクルト）だ。

2022年に56本塁打を放ち、王貞治氏の日本人最多記録を58年ぶりに更新。NPBキャリア8年で、通算265本塁打、同OPS.951を叩き出した“日本球界最強のスラッガー”は、米球界においても垂涎の的となっている。すでに複数球団による獲得合戦も必至の情勢となっており、ヤンキースやメッツ、フィリーズ、マリナーズなどが有力候補として報じられている。