ワールドシリーズ（WS）2連覇を飾ったドジャースが3日（日本時間4日）、本拠地ロサンゼルスで優勝パレードを実施。その後にドジャースタジアムに移動し、優勝報告会を行った。

紹介とともに先頭で出てきたのがワールドシリーズでMVPを獲得した山本由伸投手だった。満員のドジャースタジアムで大歓声を受けると、山本は両手を広げて声援に応えた。

山本は壇上でMVPスピーチを行い、大きな喝采を浴びた。山本は「ブエナスタルデス（こんにちは）」と切り出した後、英語で「you know what？ losing is not an option. I love Dodgers,I love Los Angeles」と話し、最後に「ありがとう！」と日本語で締めくくった。チームではブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第2戦の先発前に山本が語った「負けるわけにはいかないので」を英訳した「Losing isn’t an option」がポストシーズンのスローガンとなっていた。

先だって行われたパレードには大谷翔平投手も昨年に続いて真美子夫人とともに参加。山本由伸らと同じバスに乗り込み、沿道の大観衆からの声援に笑顔で手を振った。

パレード後、ドジャースタジアムで行われた優勝報告会で、山本はスピーチを行い、大きな喝采を浴びた。山本はスペイン語、英語、日本語であいさつをし「ありがとう」と話すと、大きな拍手に包まれた。

パレードはロサンゼルス市の中心部で現地3日午前11時（日本時間4日午前4時）にスタート。ルートはテンプル通りとブロードウェイの交差点から、グランド・アベニュー、7番通りを経て、フィゲロア通りでゴール。2020年がコロナ禍で中止となったため、1988年以来36年ぶりの開催となった昨年のパレードは約25万人のファンが集結し、その後ドジャースタジアムで行われた優勝報告会には約4万2000人が詰めかけてい。

ドジャースは1日（同2日）に敵地のカナダ・トロントで行われたWS第7戦でブルージェイズを延長11回の末に5―4で破り、4勝3敗として21世紀初となる連覇を達成。9回途中から連投でシリーズ3勝目を挙げた山本がMVPを受賞した。