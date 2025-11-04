【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグのワールドシリーズを２連覇したドジャースの大谷翔平（３１）、山本由伸（２７）、佐々木朗希（２４）は３日（日本時間４日）、チームメートとともに優勝パレードに参加し、沿道を埋めたファンたちと一緒に喜びを分かち合った。

大谷は妻の真美子さん（２９）と一緒に２階建てのオープンバスに乗った。バスの上で地元局のインタビューに応じ、「試合で勝つのも素晴らしいし、こうやってパレードでみんなと喜べるのが何より素晴らしい経験だなと思う」と笑顔で語った。

シリーズで３勝を挙げて最優秀選手（ＭＶＰ）に輝いた山本について、「彼なしではここまで来られなかったと思うので、同じ日本人としてもそうだし、チームメートとして誇らしいなと思っている」とたたえた。

移籍して２年連続でワールドシリーズ制覇を果たし、「これが当たり前になるのか」と問われると、大谷は「もう３回目に向けて切り替えているので」と言い切った。

山本も地元局のインタビューに応じ、「最高な時間。すごく盛り上がっていて、うれしい。（２年連続の優勝で）チームメートにすごく感謝したいし、また頑張りたい」と笑顔を見せた。第２戦で１失点で完投勝利、第６戦でも６回１失点で勝ち星をつかみ、連投となった第７戦では九回一死から延長十一回まで無失点で投げ切り、３勝目を挙げる獅子奮迅の働きを見せた。「やっぱり勝った後にみんなで喜ぶ時間が好きなので、本当に頑張って良かった」と、仲間と成し遂げた連覇の達成感をかみしめた。