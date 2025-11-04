今日4日は、九州から北海道の広い範囲で秋晴れ。昨日3日のような強い風が吹くことはなく、穏やかな陽気に。朝晩と日中との気温差が大きくなるため、服装でうまく調節を。

広く秋晴れ 沖縄は局地的に激しい雨

今日4日は移動性の高気圧に覆われ、広い範囲で晴れるでしょう。朝晩を中心ににわか雨があるものの、局地的です。九州北部から北海道は日差しがたっぷりで、カラッとした陽気が続くでしょう。昨日3日は近畿地方と東京地方で木枯らし一号が吹くなど、北よりの風が強まりましたが、今日は風も穏やかになりそうです。





一方、沖縄は前線や湿った空気の影響で、雲が広がりやすいでしょう。雨の範囲が広がるのは午後で、夜になると局地的に雷を伴った激しい雨が降りそうです。沖縄本島地方では警報級の大雨となるおそれがあり、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に十分ご注意ください。また、落雷や突風にも注意が必要です。

気温の変化に注意

今朝にかけては放射冷却が強まり、各地で冷えています。今日4日午前5時30分までに気温がマイナス5℃以下になったのは、北海道陸別町など16地点。東京都心は午前5時30分過ぎに8.4℃まで気温が下がっています。日中は日差しで気温が上がるため、朝との気温差は10℃以上の所が多くなるでしょう。



最高気温は九州から近畿では20℃前後、東海や関東、北陸は16℃から18℃くらい。東北は15℃前後、北海道も10℃を超える所が多い見込みです。平年並みの所がほとんどですが、東京都心や仙台は昨日3日より低く、11月中旬並みの肌寒さでしょう。



夕方以降は再び冷えてくるものの、午前中に比べると気温の変化は緩やかです。夜の気温は、朝より高い所が多いでしょう。

朝・昼・夜 最適な服装は

上の図は朝・昼・夜の服装の目安で、予想気温からどんな服装が適しているか提案するものです。人により暑さや寒さの感じ方が異なりますが、服装選びの参考にしてください。



沖縄は、半袖とカーディガンなどで調節すると良いでしょう。九州から東海は、朝の時間帯にトレンチコートは必要なくらいの所が多いですが、昼と夜は軽めのジャケットで過ごせそうです。関東と北陸は、トレンチコートや厚手の上着などアウターで調節すると良いでしょう。東北や北海道は、朝晩のお出かけには厚手のコートなど、冬用のアウターが必要なくらいです。



出かける時間帯に合わせて、服装でうまく調節してください。