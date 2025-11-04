ホンダ新型「プレリュードGT」実車初公開！ 真っ黒なカーボンボディがかっこいい！ ホンダDNA受継ぎ、来年SGTに参戦へ
新型プレリュードGTがスーパーGT最終戦もてぎでデモランを実施
11月2日、栃木県のモビリティリゾートもてぎでホンダは新型「プレリュードGT」のお披露目とデモランを行いました。
これはどのようなマシンなのでしょうか。
この日のもてぎでは、スーパーGT第8戦『MOTEGI GT 300km RACE GRAND FINAL』の決勝レースが行われました。
それに先立ち、ホンダ／HRCが2026年からGT500クラスで走らせる、新型プレリュードGTのデモランを行いました。
ホンダは2024年からスーパーGT（SGT）、GT500クラスで戦うマシンにシビックタイプRを使用してきましたが、2026年からは2025年9月に発売が開始され人気を得ている、新型プレリュードになることを発表していました。
9月に一部メディア向けにプレリュードGTプロトタイプの、シェイクダウンとお披露目会が実施されましたが、多くのファンの目の前を走るのは今回が初めてです。
『ホンダHRCプレリュードGT』という正式車両名称に決まったマシンは、慎重にピットからコース上に運ばれアンベール。
真っ黒なカーボンボディに白いストライプと、ボディサイドには大きくHRCの文字。ホンダのテストカー用ナンバー99が貼られていました。
今シーズン100号車STANLEY CIVIC TYPE R-GTをドライブする牧野任祐選手により、モビリティリゾートもてぎを２周するデモランを行い、会場に訪れた多くのファンにその走りを披露しました。
デモランを終えた牧野選手は「今回、プレリュードGTを皆さんの前でお披露目することができて本当に嬉しく思います。ホンダとしてはNSX-GTからシビックタイプR-GTとなり、来年からプレリュード-GTとなりますが、引き続き応援していただけると嬉しいです」と挨拶しました。
また「プレリュードGTにはホンダのDNAが受け継がれていると思います、コーナリングマシンを極めていると思いますから、良いクルマになればと思っています」と話しました。
その後行われた決勝レースではデモランを行った牧野選手と山本尚貴選手が駆る100号車STANLEY CIVIC TYPE R-GTは3位となりました。
またイベント広場に展示されたプレリュード（市販モデル）も多くの人が注目をしており、ドアを開け車両に乗り込んで確認をしていました。
2026年のスーパーGTで、ホンダHRCプレリュードGTがどのような走りを見せてくれるのか注目です。