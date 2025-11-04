ヘレナ ルビンスタインから数量限定ホリデーコフレ！美を極めるスキンケアセット♡
2025年のホリデーシーズンに、ヘレナ ルビンスタインが贈る特別なコレクションが登場します。今年のテーマは“終わりなき旅”──創始者マダム ヘレナ ルビンスタインの美への探求を象徴する「A never ending journey」。11月1日（土）より発売されるアドベントカレンダーとホリデーコフレは、ブランドの哲学と洗練を凝縮した、まさに芸術のような限定アイテムです。
旅するように美を楽しむ「アドベントカレンダー」
ヘレナ ルビンスタイン アドベントカレンダー
今年の「ヘレナ ルビンスタイン アドベントカレンダー」（100,100円税込）は、マダムが愛した“旅”をテーマにデザイン。
ホワイト×ゴールドの豪華客船をモチーフに、156,800円相当のスキンケアアイテムを贅沢に詰め込みました。
ブランドNo.1クリーム「リプラスティ ルコンストラクション ナイト クリーム 50PX」（50mL）や、「プロディジー CELグロウ デューイ エッセンス ローション」（200mL）など、現品サイズを含む充実の内容。
ルボルンからパリ、ニューヨークへ──マダムの美の軌跡をたどるような、夢のようなアドベントカレンダーです。
現品入り♡贅沢な「リプラスティ コフレ」で叶える至高のエイジングケア*¹
リプラスティ ルコンストラクション ナイト クリーム 50PX コフレ
数量限定で登場する「リプラスティ ルコンストラクション ナイト クリーム 50PX コフレ」（73,260円税込）は、今年9月に登場したナイトクリーム現品を主役にしたスペシャルセット。
22のエイジングサインに着目し、プロキシレン*²を高濃度50％配合。ハリと艶を取り戻す革新的なテクスチャーが特徴です。
さらに「リプラスティ プロ フィラー コンセントレイト」（5mL）や「リプラスティ Ｒ.Ｃ. デイ クリーム」（5mL）など、同ラインのトライアルサイズをセット。
自分へのご褒美はもちろん、大切な人への贈り物にも最適です。
*1 年齢に応じ年齢に応じてハリ感を与えるスキンケア
*2ヒドロキシプロピルテトラヒドロピラントリオール、PG（整肌成分）
ヘレナ ルビンスタインが贈る、永遠に続く美の航海へ♡
マダム ヘレナ ルビンスタインが追い求めた「美」は、今もなおブランドの中で息づいています。
ホリデーシーズンに登場する数量限定のアドベントカレンダーとコフレは、その情熱と探究心を象徴する至高のコレクション。
時を超えて受け継がれるスキンケアの哲学に触れながら、自分を丁寧にいたわるひとときを過ごしてみては。あなたの肌と心を輝かせる“終わりなき旅”が、ここから始まります。