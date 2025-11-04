NY株式3日（NY時間15:19）（日本時間05:19）
ダウ平均　　　47357.16（-205.71　-0.43%）
ナスダック　　　23847.00（+122.04　+0.51%）
CME日経平均先物　52605（大証終比：+135　+0.26%）

欧州株式3日終値
英FT100　 9701.37（-15.88　-0.16%）
独DAX　 24132.41（+174.11　+0.73%）
仏CAC40　 8109.79（-11.28　-0.14%）

米国債利回り
2年債　 　3.598（+0.025）
10年債　 　4.107（+0.029）
30年債　 　4.689（+0.038）
期待インフレ率　 　2.313（-0.003）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.667（+0.034）
英　国　　4.435（+0.026）
カナダ　　3.145（+0.026）
豪　州　　4.336（+0.040）
日　本　　1.663（+0.016）

NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝60.99（+0.01　+0.02%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4020.70（+24.20　+0.61%）

ビットコイン（ドル）
106674.13（-3317.90　-3.02%）
（円建・参考値）
1644万8084円（-511587　-3.02%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ