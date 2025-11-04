ＮＹ各市場 ５時台 ダウ平均は２０５ドル安 シカゴ日経平均先物は５万２６０５円
NY株式3日（NY時間15:19）（日本時間05:19）
ダウ平均 47357.16（-205.71 -0.43%）
ナスダック 23847.00（+122.04 +0.51%）
CME日経平均先物 52605（大証終比：+135 +0.26%）
欧州株式3日終値
英FT100 9701.37（-15.88 -0.16%）
独DAX 24132.41（+174.11 +0.73%）
仏CAC40 8109.79（-11.28 -0.14%）
米国債利回り
2年債 3.598（+0.025）
10年債 4.107（+0.029）
30年債 4.689（+0.038）
期待インフレ率 2.313（-0.003）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.667（+0.034）
英 国 4.435（+0.026）
カナダ 3.145（+0.026）
豪 州 4.336（+0.040）
日 本 1.663（+0.016）
NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝60.99（+0.01 +0.02%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4020.70（+24.20 +0.61%）
ビットコイン（ドル）
106674.13（-3317.90 -3.02%）
（円建・参考値）
1644万8084円（-511587 -3.02%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
