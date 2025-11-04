ワールドシリーズ（WS）2連覇を飾ったドジャースが3日（日本時間4日）、本拠地ロサンゼルスで優勝パレードを実施。その後にドジャースタジアムに移動し、優勝報告会を行った。

司会者からの紹介とともに先頭で出てきたのがワールドシリーズでMVPを獲得した山本由伸投手だった。満員のドジャースタジアムで大歓声を受けると、山本は両手を広げて声援に応えた。MVPコールに加えて、ヤマコール、ヨシコールが混在していた。

先だって行われたパレードには大谷翔平投手も昨年に続いて真美子夫人とともに参加。山本由伸らと同じバスに乗り込み、沿道の大観衆からの声援に笑顔で手を振った。また、WSの活躍で由伸のユニホームを着用したファンや、由伸を神様に見立てた“救世主ボード”を掲げるファンも見られた。

2年連続でのパレードとなった山本由伸は「最高な時間です。すごい盛り上がっていてうれしい」と笑顔で話した。「チームメートにすごく感謝したいし、また頑張りたいなと思います」とし、MVPトロフィーをステージで掲げた瞬間は「頑張って良かったなと心から思いました。（重さは）試合後の僕にはめちゃくちゃ重かったです。勝った後にみんなで喜ぶ時間が本当に好きなので、その瞬間には頑張って良かったなと思いました」と話した。