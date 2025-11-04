11月4日に第5話が放送される『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）は、俳優・竹内涼真を更新する作品だ。

初回放送を観てのけぞった。気楽な気持ちで観ていた筆者は、ドラマが進むにつれて画面から目が離せなくなってしまった。そこにいたのが、あまりにも竹内涼真だったからだ。画面の中で竹内が話したり、笑ったり、落ち込んだりしながらキッチンに立っている。既視感を通り越して、もはや完全一致に近い。念のためSNSの反応を確認したら、多くのファンが似たような感想をポストしていた。

今作で竹内が演じるのは20代の会社員、海老原勝男だ。勝男は令和の“化石男”である。亭主関白思考の勝男は「料理は女が作るもの」という考えを持ち、同棲中の山岸鮎美（夏帆）が作った料理をことこまかにジャッジする。完璧主義で化学調味料を否定し、コンビニ弁当や冷凍食品を見下している。前時代的な男女の役割分担が勝男の中で残っていて、鮎美へのモラハラがひどい。しかも勝男はそのことに無自覚で、鮎美に別れを切り出されるまで気づかない。勝男にも良いところはあるが、それは男が女を守るとか、弱みを見せるのは恥などのステレオタイプな男らしさだ。

この勝男を竹内は絶妙なさじ加減で演じている。有害な男性性を内面化した勝男は、そのまま演じると平板で記号的なキャラになるのをギリギリのところで回避している。竹内自身、勝男について「ほぼ自分」と役とのリンクを認め、特別な役作りはしていないと語っている。だが、その言葉をそのまま受け取るわけにはいかない。竹内自身、ストイックに演技を探究し、随所にこだわりの強さを発揮するところは『あんたが』の勝男に通じる。しかし、それは本当に竹内本人なのだろうか？

竹内涼真の代表作といえば主演作の『テセウスの船』（TBS系）や『六本木クラス』（テレビ朝日系）、『君と世界が終わる日に』（日本テレビ系／Hulu）シリーズを挙げる人が多いだろう。熱量の多い芝居で誰もが感情移入できる骨太なキャラクターを演じるパブリックイメージは“竹内らしさ”として認知されている。

一方で、『過保護のカホコ』（日本テレビ系）の麦野や『Believe－君にかける橋－』（テレビ朝日系）の黒木のように、主人公と並走しながら物語の鍵を握るキャラクターも演じてきた。最近では『ペルソナの密告 3つの顔をもつ容疑者』（テレビ東京系）の複数の人格を持つ容疑者や『看守の流儀』（テレビ朝日系）の刑務官役で新境地を開いた。

こうして見ると、思っている以上に竹内の役柄は多彩でバリエーションに富んでいる。俳優なので当たり前かもしれないが、私たちが勝手にこういう人だと決めつけているだけ。いわゆるタイプキャストというやつである。その上で『あんたが』の竹内はどうかと聞かれたら、やはりそれは過去最高に竹内涼真としか言いようがない。

■勝男（竹内涼真）の筑前煮とスパイスカレー 竹内演じる勝男が筑前煮を作る第1話のシーン。材料を並べて慣れない手つきで包丁を握り、煮込む。観ている間中、笑みが止まらなかった。ファン視点では、自宅でスパイスカレーを作る竹内涼真に脳内変換されていたと思われる。竹内は『マツコの知らない世界』（TBS系）に出演したこともあるカレー好きで“料理男子”として知られる。

近年、結婚に向かない男性の“3C”として「カレーをスパイスから作る男」を挙げることが増えた。こだわりの強さは面倒くささとして敬遠されがちだ。筑前煮を作りはじめると、味にこだわって毎日作ってしまう勝男は、残念さのベクトルが3C男性と重なる。一つのことに夢中になってのめり込むところは、竹内本人に通じる。

せっかちで細かいことによく気づき、シャイで、笑うと目じりが下がって、笑顔に魅了される。それらは、小舅じみた注文をつけ、本心を言い出せず、言葉を発しなくてもわかってくれるはずと甘える勝男の身勝手さと表裏一体だ。面倒見のよさは、他人の生き方に干渉し、押しつけがましい先輩社員として同僚からうざがられる。長所と欠点はコインの両面で、それもたしかに竹内のパーソナリティの一部なのだろう。

『竹内涼真の撮休』（WOWOW）でも竹内はスパイスカレーを作っていた。廣木隆一が監督した第1話で、カレーを作る竹内涼真の存在は現実とフィクションをつなぐ結節点になっていた。『撮休』は竹内が“竹内涼真っぽい竹内涼真”を演じた作品であり、エピソードごとに異なる脚本家の視点を借りながら、外から見た竹内涼真を演出していた。そして当然のことながら、竹内涼真を演じることに関して竹内以上の適任者はいない。

『あんたが』の竹内は限りなく竹内涼真ではあるものの、そこには今作のキャラ設定というレイヤーが重なっており、竹内はそのことを承知の上で勝男を演じている。私たちは、劇中の勝男を架空のキャラクターとして認識しながら、それが竹内本人とシンクロする瞬間を目撃しては、そのあまりの竹内涼真ぶりに悶絶するのだ。今作の“竹内涼真っぽさ”は確信犯である。ややこしいが、それはフィクションの醍醐味でもある。

竹内涼真が勝男を演じることで意味が重なる文脈のマジックは、共演者との間でも生じている。第3話で登場する起業家の柏倉椿を演じるのは中条あやみ。竹内と中条は『君と世界が終わる日に』で主人公とその恋人を演じており、「コミックシーモア」のCMで共演するなど互いをよく知るいわば“盟友”。2人の関係性が役柄に投影されているように見える。第3話で「飲もうぜ」と振られ酒に付き合う様子は、性別を超えた友情そのものだ。

独身男性の自分にとって耳の痛い話が多い『あんたが』は、裏を返せば世界を広げてくれる作品でもある。もし男性の主人公が竹内じゃなかったら、自分ごととして受け止めていただろうか。役柄を超えて親近感を抱かせる竹内だから、失敗し、成長しようとしてもがく勝男を応援する気持ちで観ることができる。その熱量は確実に届いている。（文＝石河コウヘイ）