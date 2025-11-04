国内唯一の米女子ゴルフツアーオフィシャルイベントで日本ツアーを兼ねるスポニチ主催TOTOジャパンクラシックは6日から4日間、滋賀・瀬田GC北Cで開催される。3日はメルセデスランク1位の佐久間朱莉（22＝大東建託）らが会場で調整した。大会には日米両ツアーの78選手が参戦。パリ五輪日本代表女子コーチの服部道子氏（57）は、前週の米ツアー、メイバンク選手権を制し、2週連続Vが懸かる山下美夢有（24＝花王）ら日本勢が優勝争いの主役になると予想した。

竹田選手が優勝した前回大会同様に今年も日本人が主役になると予想しています。注目は前週、米ツアー2勝目を挙げた山下選手です。8打差を追いつきプレーオフを制した勝ち方は見事。ルーキーとは思えない堂々としたプレーぶりでした。

山下選手は米ツアーでも国内ツアーと同じスタイルを貫いています。海外に出ると飛距離を求めてスイングを崩す選手が少なくありません。山下選手も飛距離に恵まれているわけではありませんが、自分の強みである精度を武器にしています。

ウッドでもウエッジ、ショートアイアンと同じような精度でピンを狙えるので長い番手でもハンデを感じていないはず。前週の最終ラウンドでは飛ばなくてもかみ合えばビッグスコアが出せることを証明しました。

瀬田はフェアウエーが広めでグリーンは砲台。ティーショットを飛ばして短い番手でピンを狙える選手が有利と言われていますが、彼女なら正確なショットで問題なく攻略できます。米ツアーを転戦し、さまざまな種類の芝や風に対応する力も増しています。回り慣れている日本のコースで優勝争いに加わることは間違いないでしょう。

前週4位の岩井明愛選手も好調です。彼女は飛距離が出てアイアンの切れが抜群。連覇を目指す竹田選手も高弾道のフェードが持ち球で硬いグリーンでも止めることができる。ともに瀬田向きの選手です。日本ツアーでメルセデスランク1位の佐久間選手はブレのないスイングで今自信を持っています。日本勢なら誰が勝ってもおかしくないと思います。

海外勢では世界ランク3位のミンジ・リー選手（オーストラリア）が優勝候補に挙げられます。ティーショットからパットまで穴がないオールラウンダーは日本勢の脅威になるかもしれません。4日間どんな戦いになるのか楽しみです。（パリ五輪日本代表女子コーチ）