巨人のエルビス・ルシアーノ投手（２５）が３日、ワールドシリーズで激闘を繰り広げた古巣ブルージェイズを刺激に支配下昇格をつかむと誓った。育成３年目の最速１５８キロ右腕はＧタウンで「とにかく支配下を目指す」と目をギラつかせた。

ブ軍時代の１９年に１９歳１か月の若さでメジャーデビューし、２０００年代生まれ最初の大リーガーとなった逸材。今キャンプ中も休憩時間のたびにＷＳの速報を気にするなど応援していた。大熱戦の末に敗れたが「当時一緒にやっていた仲間もいたし、投手コーチやスタッフもたくさん球団に残っている。日本から応援してたけど…また来年に期待！」とうれしそうに笑った。

在籍当時は主砲のゲレロ、正捕手のカーク、現ド軍のＴ・ヘルナンデスらと共闘。当時目にした同僚たちの練習量、野球に取り組む姿勢は礎となっており「すごく学んだ１年で、それを思い出しながら今も生活している。いろいろなベテラン選手と一緒にプレーできた経験は、ためになっている」。右肘手術明けだった今年は故障に苦しんだだけに、来季に懸ける思いは人一倍強い。

今季２軍戦１登板ながら、１０月のフェニックスＬでは３試合で平均球速１５６キロを計測。キャンプ第１クールでは阿部監督が自ら足を運んで投球練習を確認するなど、潜在能力は疑う余地がない。先発での勝負を目標に肉体強化に励み「けがしない体作りを大前提に、何とか支配下になりたい」。阿部巨人の秘密兵器は、ブ軍パワーを力に爪を研ぐ。（堀内 啓太）

◆エルビス・ルシアーノ ２０００年２月１５日、ドミニカ共和国生まれ。２５歳。ブルージェイズに所属した１９年にメジャーデビューし２５登板で１勝０敗、防御率５・３５。その後右肘クリーニング手術もありマイナーでプレー。２３年１月に巨人入団。１９０センチ、９５キロ。右投右打。球種はスライダー、スプリット、チェンジアップ。背番号０３５。