現地組織委員会（LOC）のハマド会長「未来のスターの台頭を目撃することに」

史上初めて48チームで開催される「FIFA U-17ワールドカップ カタール2025」が11月3日、カタールのドーハで開幕した。

アスパイア・ゾーンと呼ばれるスポーツ・コンプレックスで行われた8試合をもって、大会は歴史に残るスタートを切った。U-17日本代表はモロッコに2-0で勝利し、白星発進となった。

現地組織委員会（LOC）会長のハマド・ビン・ハリーファ・ビン・アハメド・アール＝サーニ氏は、大会について「我々はサッカーの卓越した新進の才能を紹介し、世界中の人々を結びつけるスポーツの力を祝う史上初の48チームによるFIFAトーナメントを開催できることを誇りに思います」とコメントした。

さらにハマド会長は「カタールが開催する5回のU-17トーナメントの第1弾として、このイベントはあらゆるレベルでサッカーを推進するという国の永続的なコミットメントの証です。未来のサッカースターの台頭を目撃することになるでしょう」と言及。アスパイア・アカデミーでの開催が、「複数のスポーツでエリートアスリートを育成してきた施設の長年の実績の継続」であるとした。

大会は現地時間11月3日から27日まで開催され、48の国々が12のグループに分かれて競い合う。アスパイア・ゾーン内の8つのピッチで合計104試合が行われ、11月27日の決勝はハリーファ国際スタジアムで行われる予定だ。

拡大された大会形式ではフィジー、アイルランド、ザンビア、エルサルバドル、ウガンダの5か国がU-17ワールドカップに初出場する。カタールはイタリアで開催された1991年大会で4位に入り、同国史上初めて3位決定戦に進出したのが過去最高。開幕戦でイタリアに0-1で敗れたが、最高成績の更新を目指す。

今大会は過去にジャンルイジ・ブッフォン、ルイス・フィーゴ、シャビ、エデン・アザール、アンドレス・イニエスタ、ネイマール、ロナウジーニョ、ソン・フンミン、フランチェスコ・トッティら世界的なスター選手たちが初めて世界舞台に登場した歴史のなかで「史上最大の大会となる」と伝えられている。

チケット購入者向けに、ファンゾーンが試合開催日の13時30分から最終戦のホイッスルまで提供される。試合のスクリーン上映、トロフィー展示、飲食物の提供が行われ、音楽パフォーマンスが披露されるライブステージも設置される予定だ。（FOOTBALL ZONE編集部）