【爆笑】寿司屋の親方も困惑？生ものアレルギー持ちの妻が「回らない寿司屋」に単身乗り込んだ日【作者に聞く】
【漫画の本編を読む】出てきたネタは？
漫画家・ゆきたこーすけさん(@kosukeyukita)が、妻・カツシンさんの“破天荒な行動”の数々を漫画にした『破天荒な妻に今日も振り回されています』が話題を集めている。今回は、カツシンさんが北陸へ出張した際の出来事を描いた「握りずし」というエピソードを紹介する。合わせて、ゆきたこーすけさんに本作の裏側などについてインタビューした。
アレルギーで“生モノ”が食べられないにもかかわらず、回らないお寿司屋さんへ単身乗り込んだカツシンさん。ゆきたさんは「本人は特にそう思っていないようですが、傍から見れば間違いなくそうだと思います」と語る。カツシンさんは「とにかく物怖じするというところがなくて、思いついたら即行動してしまうタイプだ。漫画の中にも破天荒なエピソードが色々と出て来るが、漫画だから大袈裟に描いているというわけでもなくて、本人をありのままに描いたらこうなったという感じだ」と、普段の様子について明かした。
本作で描いたエピソードを聞いたときの感想について、「彼女はもともと回転寿司が好きで、いつかカウンターのお寿司屋さんに行きたいと以前から言っていたので、『ついに行ったか』と思いました。本人は『すごくおいしかった』と大満足の様子でしたが、お寿司屋さんが困っていなかったらいいなと思いました」と振り返った。
自身の日常が漫画で描かれることについてカツシンさん本人は、「自分は家事を一切やらないから、こうして漫画のネタになることができるならそれがせめてもの罪滅ぼしだ」と、よくわからないことを言っていたという。「自分から知り合いに本をたくさん配ったりもしているし、少なくとも嫌ってはいないようです」と、ゆきたさんは明かした。
■「元気が出る」と読者から反響
ゆきたさんは、「私としてはただ、何をやらかすかわからない妻の行動をおもしろがって漫画にしただけなのですが、読んでいただいた方からは不思議と『元気が出る』などと言っていただけることが多いです。そのつもりで描いたわけではないのですが、結果的にそう感じていただけたら、僕らとしてうれしいです。たくさんの方に読んでいただいて、笑っていただけたら幸いです」と、読者へメッセージを寄せた。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。製品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格が異なる場合があります。