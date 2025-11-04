阪神・石井大智投手（２８）が３日、日本シリーズ第５戦（甲子園）でソフトバンク・柳田に浴びた一発を糧に、さらなるレベルアップを誓った。２点リードの八回に左翼ポール際へ同点２ランを被弾。４月４日以来２０９日ぶりの失点でチームは逆転負けを喫し、自身は試合後に涙を流した。

ただ、「どちらかと言うと、悔しいという感情はそこまでなくて。力の差は１戦目に投げた時から感じてはいたので、いずれそういう未来になるんじゃないかというところはあった」と涙の真相を吐露。自身の現在地を冷静に見つめた上で「その事実を認めて、自分がもっとよくなるために」とこの秋のテーマに球速アップを掲げた。

「速さだけではないですけど、やっぱり絶対値として持っておいた方がいい。スピードを出すには筋肥大が必要」と１日から甲子園でウエートトレーニングを開始。ベスト体重の８１・５キロから１・５キロ増量を目標に「１４８キロぐらいの感覚で、１５１キロぐらい出ていたらいい」と理想を思い描く。

１０日には高知市内でチームの優勝と自身の顕彰授与を記念したパレードが開催され、石井も参加予定だ。古巣・四国ＩＬｐ・高知のスポンサーを務めるなど、現在もバックアップを惜しまない。「自分を育ててくれた。お世話になった方が高知にいらっしゃるので、喜んでくれるのはすごくうれしい」。恩返しを胸に第二の故郷に、凱旋を果たす。