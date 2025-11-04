「阪神秋季キャンプ」（３日、安芸）

阪神の嶋村麟士朗捕手（２２）が３日、秋季キャンプのフリー打撃で、６２スイングで７発の柵越えを放った。プロ入り後初となる地元・高知県でのキャンプに発奮している育成選手は「いいキャンプになってます」と手応えをにじませた。

角度のある打球を何本も放ち、球場を沸かせた。それでもまだまだ課題はある。「ドライブしている打球が多い。キャンプと１２月、１月で直さないといけない」。１年目はウエスタンで５８試合に出場して打率・２６６、１本塁打、２２打点。芯で捉える確率を上げるために努力を重ねている。

今春キャンプでは左足のコンディション不良を発症。沖縄・具志川ではほとんどの時間を別メニューで過ごした。「ほぼ初キャンプみたいな感じ。きついですけど、楽しんでやれている」と充実の時間を過ごしている。

４日には藤川監督がキャンプに合流する。初めて１軍指揮官の前で練習することとなる。「もっとがむしゃらにやっていかないといけない。アピールしようと思ったら固くなっちゃったりするので、いつも通り元気良くやれれば」。持ち味を発揮し、指揮官の前で存在感を示したい。