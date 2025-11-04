ＮＰＢエンタープライズは３日、１５、１６日に行われるラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本−韓国（東京ドーム）の侍ジャパンの辞退選手と追加出場選手を発表した。選出されていた種市篤暉投手（ロッテ）が腰痛、及川雅貴投手（阪神）と牧原大成内野手（ソフトバンク）がコンディション不良で辞退となり、佐々木泰内野手（広島）が追加出場となった。

及川は待望の侍選出も、１１月の強化試合参加は断念することとなった。今季は勝ちパターンとして定着し、両リーグトップの６６試合に登板。４６ホールドで防御率０・８７と大車輪の活躍で２年ぶりのリーグ優勝に貢献した。ＮＰＢ新記録の１８試合連続ホールドも記録し飛躍のシーズンとなった。

ＣＳ、日本シリーズでもフル回転してきた左腕。日本シリーズ終了翌日からは３日間、完全休養に充てた。この日は甲子園でキャッチボールし、再始動。「自分で感じていない疲れがあると思っている。それは先輩にもシーズン中とかも聞いてきた」と疲労については理解している。

今後の野球人生のためにも自身の体とは向き合う必要がある。「理解して終わりじゃなくて、しっかりケアに努めていきたい」と話した。４日からはＳＧＬでの練習に参加する予定だ。今回は辞退となったが、日の丸を背負いたい思いは変わらない。来年３月のＷＢＣ出場には意欲がある。まずはしっかりとコンディションを整え、次の目標を目指していく。