「横浜市長杯・準々決勝、創価大６−１上武大」（３日、横浜スタジアム）

阪神からドラフト１位指名された、創価大の立石正広内野手（２２）が３日、横浜市長杯準々決勝の上武大戦で、２安打２打点２盗塁４出塁の大活躍。チームの準決勝進出に大きく貢献した。チャンスで結果を残している男は、憧れの阪神・森下のような勝負強さを目標に、スター選手への階段を駆け上がっていく。

鋭い打球が三遊間を破るとスタンドが沸いた。一塁上で、立石は何度も手をたたいた。３−０の四回２死二塁で、低めの変化球にうまく対応。左前へ貴重な追加点となる適時打を放った。

これで終わらない。５−０の七回２死満塁は三塁への適時内野安打。当たりは決してよくなかったが、全力疾走でダメ押しの１点をもぎ取った。

「少ないチャンスの中で打てたら、いい意味で他の打席はどうでもいいくらいに思っている。ほしいところでの一本はすごく意識してます。そのためのクリーンアップだと思います」

２日の千葉経大戦では２ランを放つなど、今大会は２試合で４打点と勝負強さが光る。要因としては積極的な姿勢と、割り切った思考があった。

得点圏に走者がいれば一層、集中力が高まるという。さらに「ヒーローになるチャンス」と、目立てる絶好機と捉えることが、結果につながっているようだ。

“ドラ１”の先輩でもある森下のように、チームを勝利に導けるバッターを目指している。今季リーグ２位の８９打点をマークした虎の３番に対して、「勝負強さが異常」と阪神に指名される前から憧れていた。

「ワクワクするというか、チャンスでこの人に回せば、なんとかなる。期待を持ってもらえるような選手になりたい」。出てくるだけで球場の空気を変えてしまう、スターが大きな目標だ。

負ければ終わりとプレッシャーのかかる試合で、四球も２つ選び４出塁。２試合で出塁率は６割に達した。盗塁も２つ決めるなど大活躍。２年連続の神宮大会出場へ王手をかけ、４日は神奈川大との大一番を迎える。「難しい試合だと思うんですけど、負けるわけにはいかない。自分の全力を出せるように頑張ります」と力を込めた。

１０月２３日のドラフト会議で、３球団競合の末に、リーグチャンピオンの阪神が交渉権を獲得。注目度は一気に上昇している。「今はいろんな人が期待をしてくれてうれしいです」と、さわやかに笑った立石。タテジマのユニホームに袖を通す前に、もう一暴れする。