「阪神秋季キャンプ」（３日、安芸）

阪神の椎葉剛投手（２３）、木下里都投手（２４）、石黒佑弥投手（２４）ら中継ぎ右腕が３日、キャンプ初日から３日連続でブルペンに入った。４日からキャンプに合流する藤川監督は、オーナーへのシーズン終了報告で「右の速球派リリーフ投手たちの台頭が必要」というメッセージを発した。指揮官の発言に呼応するかのように、リリーフ右腕がアピール合戦を繰り広げた。

温暖な気候の下、安芸のブルペンの活気は日を追うごとに増している。キャンプ３日目。阪神の椎葉、木下、石黒は競うように右腕を振った。

今キャンプでは、久保田２軍投手チーフコーチが投手全員に対し、ブルペンでの“６００球消化”をノルマとして設けている。そんな中、３人はノルマを上回るペースで投球を続けている。

発奮材料があった。藤川監督が１０月３１日のオーナー報告で、リリーフ右腕へ奮起を促すメッセージを送った。その言葉を受けて始まった秋季キャンプ。３人には例年以上の決意がある。

椎葉は初日に７３球、２日目に８９球、３日目に７０球を投じた。「６００球で終わろうという気はない」とキッパリ。「（意識しているのは）コントロール。アウトコースに正確に１０球中何球ストライク入るかってやるのを数えながら投げてます」と投げ方にも工夫する。

２年目の今季は１軍デビューを果たし、３試合に登板。計３回を投げて２安打無失点だった。来季はまず立ち位置をつかみ取りたい。「中継ぎなので、１００球投げて、次休むより分散させて４回投げた方がいい」とシーズンを見据えた投球練習を続けていく考えだ。

木下は３日間連続で８０球を投じた。指揮官の言葉に「やらないとな」と気合を入れ直す。１年目から全て救援で１１試合に登板した経験から、「いけるところまでやっとこうと思います」と限界まで投げ込むつもりだ。

石黒は初日に８６球、２日目に１３６球、３日目は８６球を投じた。来季の役割は未定だが、今季は全８試合で中継ぎとして登板しており、リリーフとしての期待は高い。

指揮官は４日からキャンプに合流する。「課題をやりつつ、見てもらえたら」と椎葉。存在感を示し、来春につなげたい。