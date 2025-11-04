夫がまさかの「自殺予告」…謝罪する妻の背中が語るものは？｜極論被害妄想夫#9【ママリ】
がまんの限界に達した かすみさん…。思わず出た言葉が、彼を怒らせてしまいます。泣きわめく すぐるの声で、寝ていた娘が目を覚ましてしまい、かすみさんは反論する気持ちがなくなってしまいます…。
©神谷もち
©神谷もち
あまりにも話が通じない夫に対し、ついに怒りが爆発してしまった かすみさん。
©神谷もち
©神谷もち
かすみさんの発言に対し、感情を爆発させる すぐる…。自分が被害者であると言わんばかりにさわぎたてます。
©神谷もち
©神谷もち
すぐるの声で、寝ていた娘が起きてしまいました。さらに、すぐるはまたしても極論を言い始めます。
©神谷もち
©神谷もち
「保険金が入ると思うから」と言い、極端な行動に出ようとします。
©神谷もち
かすみさんは、言いすぎてしまったことを素直にあやまりました。
かすみさんの中で、つもりにつもった怒りや悲しみを思うと、やるせない気持ちになりますね。
「家族のために頑張ってる」のは同じ
©神谷もち
©神谷もち
©神谷もち
本作は、モラハラ気質の夫と向き合う専業主婦の姿を通じ、「家族」のあり方を問いかける物語です。
かすみさんは、家事や育児を一手に担い、2人の娘を育てながら、夫・すぐるさんを支えています。日々の生活の中で、子どもたちの将来を考え、家族を思いやり、夫にもねぎらいの言葉を欠かしませんでした。ですが、すぐるさんは、そんな、かすみさんの人生や気持ちに寄り添おうとはしません。
「自分が稼いでいるから」「妻が家庭を守るのは当然」と考え、かすみさんの努力に感謝することなく、思い通りにならないと怒りをぶつけてしまいます…。
そして、すぐるさんのある行動をきっかけとして、かすみさんはついに、「離婚」を意識し始めます。
「家族のために」という気持ちは、本来、互いを思いやることから生まれるもの。独りよがりになれば、それは、ただの「押し付け」になってしまいます。一番近くにいるのは、他でもない「家族」です。家族への感謝や思いを、日々、言葉や行動で伝えることの大切さを、静かに教えてくれる作品です。
記事作成: akino
（配信元: ママリ）