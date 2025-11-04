7人組グループ・IMP.が3日、新曲『KISS』をリリース。楽曲の注目ポイントやMV撮影での裏側をはじめ、今年グループ内でよく使ったという“流行語”などを刈川くるみキャスターが取材しました。

■新曲『KISS』 サビの振りがポイント

新曲の『KISS』は、恋のスリルと欲望を描いたミステリアスなラブソング。12月15日に発売される2nd ALBUM『MAGenter』に収録されています。

――新曲『KISS』はどんな楽曲になっていますか？

佐藤新：サビがすごく独特な曲で一度聴いたら離れられないリズムとメロディーで、振り付けにもこだわっててすごく自信のある作品に仕上がったと思っています。

――「皆さんに“これやって！”」という振り付けのポイントってありますか？

基俊介：サビの部分が“x…（エックス）”って言ってるんですけど、手で“X”を作っていただいてクロスしていただいて、“x…”っていう歌詞に合わせて揺らす。あんまり大げさにやりすぎないのがポイントなんですよ。

刈川：かっこよくできるポイントを教えてほしいです。

基俊介：一見ダンスってなると力強くやっちゃいそうですけど、あえて我慢して。もはやあんま動かさないぐらいが。やりすぎない感じが逆に大人っぽさっていうのがこうしてきてて。

佐藤新：踊りすぎない感じね。

基俊介：ちょっとここはもう我慢を！

メンバー：（笑）

終始クールな表情でダンスを披露している今回のミュージックビデオ。しかし、撮影の裏側では、松井奏さんにある事件が起きたそうです。

松井奏：僕の私物のサンダルがなくなりました（笑）

影山拓也：なくなってたね（笑）

刈川：いまだに見つかってないんですか？

松井奏：大雨のなか探したら端っこにありましたスタジオの。

横原悠毅：いろんなスタッフさんがタイミングで“ちょっとこれ邪魔だな”ってどんどん移動したんだろうね。

■初のアリーナツアー開催へ 楽しみなのは“登場”

さらに、アルバムを引っ提げたIMP.初となる全国アリーナツアー『IMP. LIVE TOUR 2026 MAGenter』の開催も発表。2026年1月の兵庫公演を皮切りに、全国6会場19公演での開催を予定しています。

――アリーナツアーで楽しみにしていることはありますか？

佐藤新：登場！ 登場はなんか楽しみだなって。



基俊介：僕らのライブでの登場の仕方ね。



佐藤新：新しい見せ方ができるかもしれないなって。

■7人が回答 最近、興味があることは？

2024年12月に『Oha!4 NEWS LIVE』とコラボして、メンバーが記者となり様々な“日本のミライ”について取材したIMP.。そこで、7人に最近、興味があることを聞いてみました。

以下、回答順

基俊介 F1

佐藤新 宝石

鈴木大河 アボカド

横原悠毅 お総菜コーナー

影山拓也 キャンドル

松井奏 色彩

椿泰我 フィギュアスケート

最後に答えた椿泰我さんは、“フィギュアスケート”と回答。

椿泰我：運動が何にもできないです、ダンス以外。フィギュアだと回転したりとか、ダンスの要素とかあるじゃないですか。それは俺にとっていけるジャンルなのかいけないのか、俺の中でダンスなのか、スポーツなのかが自分の中でまだ分かってないんですよね。まだやったことないので、挑戦してみたいなというのはあるんです。けど最後（の回答）にしては弱かったなって思います。

メンバー：（笑）

椿泰我：まあでも、こういうところのトークでスベり慣れているんで、氷の上でもうまく“滑れる”んじゃないかなって。

メンバー：おお〜！

■ 今年の流行語は“Hold on”

インタビュー中も笑顔が絶えず、仲の良さが伝わってくるIMP.。今年はホールツアーや、初座長を務めた舞台など大忙しだった一年ということで、メンバー内でよく使われた“流行語”を聞いてみました。

基俊介：“Hold on”（訳：持ちこたえて頑張ろう）ですね。

メンバー：あー！ それはそう！

基俊介：“Hold on”で2回言うのが決まりなんですけど。

影山拓也：手も大事ですよね。

基俊介：生きてて、なんかうまくいかない時ってやっぱ少なからずあるじゃないですか。そういった場合の時に“心にいつもHold on”。

メンバー：（笑）

基俊介：皆さんも上司とか職場とかで怒られちゃっても、顔に出さずグッとこらえて“Hold on Hold on”。これは使えますね。

刈川：皆さんの今年の一年は“Hold on Hold on”。

基俊介：っていう時も（グループとして）ありましたね。これはもう結構IMP.の流行語ですね。