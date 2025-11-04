巨人の２軍監督に、今季までＤｅＮＡの野手コーチを務めていた石井琢朗氏（５５）が就任することが３日、分かった。近日中に正式発表される。来季のＶ奪回へチーム力強化が急務の中、若手育成に定評のある名伯楽へ白羽の矢が立った形だ。

リーグ連覇を目指した今季、阪神の独走Ｖを許した巨人。今オフは首脳陣にも改革を図り、若手育成が不十分として桑田真澄２軍監督にフロントへの配置転換を打診し、桑田氏がこれを固辞して電撃退団となっていた。

その後任として、新たに２軍監督へ就任するのが若手育成の手腕にも優れた石井氏だ。選手時代に通算２４３２安打を記録した名遊撃手として活躍。１２年限りで現役引退後は広島、ヤクルト、ＤｅＮＡなどでコーチを歴任。巨人でも２０年から２年間で１軍野手総合コーチを務め、今回が５年ぶりの巨人復帰となる。

広島時代には１６年に打撃コーチへ就任すると、選手の意識改革を施してリーグトップの攻撃陣を作り上げて優勝に貢献。ヤクルトでも村上宗隆を１軍に定着させるなど、選手強化に尽力した。

主砲・岡本が抜ける来季は若手野手の育成が不可欠。巨人は新たにコーチ陣を１軍から３軍まで統一でオフェンス、ディフェンス、バッテリーの３部門に分けて情報共有、指示伝達の連携を強化した。その上で石井２軍監督誕生により、来季の猛虎打倒、そして１４年ぶり日本一へ急速なチーム力向上を図っていく。

また、２軍のバッテリーコーチに、現役時代は日本ハムやソフトバンクでプレーした田口昌徳氏（５５）を招へいすることも分かった。

◆石井 琢朗（いしい・たくろう＝本名・石井忠徳）１９７０年８月２５日生まれ、５５歳。栃木県出身。現役時代は右投げ左打ちの内野手。足利工から８８年度ドラフト外で大洋に投手として入団。９２年野手に転向し、同時に登録名を「石井琢朗」に。９８年は１番打者として横浜の日本一に貢献。２００６年５月１１日の楽天戦で２０００安打。０９年に広島へ移籍してからは野手コーチ兼任も。１２年現役引退後は広島、ヤクルト、巨人、ＤｅＮＡで打撃コーチなどを歴任。最多安打２回（９８、０１年）盗塁王４回（９３、９８〜００年）、ベストナイン５回（９７〜０１年）、ゴールデングラブ賞４回（９３〜９５、９８年）。