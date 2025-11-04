「ヤクルト秋季キャンプ」（３日、坊っちゃんスタジアム）

ブンブン丸流のチーム改革第１弾だ。ヤクルトは３日、愛媛・松山の坊っちゃんスタジアムで秋季キャンプ２日目を行い、池山隆寛新監督（５９）が内山壮真捕手（２３）を内野にコンバートした。

シートノックでショートに入った内山が軽快な動きを見せた。登録は捕手だが、今季は主に外野手として４番も任されるなど１１６に出場し打率・２６２、８本塁打、４８打点。星稜時代は遊撃手として３度の甲子園に出場した経験がある。プロでは１軍公式戦で守っていないが、「慣れている感じがある」と話した。

主砲・村上はポスティングシステムを利用してメジャー移籍を目指している。大きな穴を埋めるために「チームを崩さないと成り立たない」と池山監督。内山の内野コンバートもその一環で、昨季は最多安打のタイトルを獲得した長岡らとの遊撃のポジション争いに参加させる考えだ。「彼がどこに入るかが、一つの鍵になってくる」と長打力が武器の内山に期待した。

野手のポジションを白紙にして臨む中、まずは競争の激化でチーム力の底上げを図る。