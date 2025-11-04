「ＲＩＺＩＮ・ＬＡＮＤＭＡＲＫ１２」（３日、ジーライオンアリーナ神戸）

本戦１３試合が行われ、メインの６６キロＭＭＡ５分×３回は秋元強真（１９）＝ＪＡＰＡＮ ＴＯＰ ＴＥＡＭ＝が２回３分５２秒ＴＫＯで、萩原京平（２９）＝ＳＭＯＫＥＲ＝との因縁対決を制した。ＲＩＺＩＮ女子スーパーアトム級タイトルマッチは、王者の伊澤星花＝Ｒｏｙｓ／ＪＡＰＡＮ ＴＯＰ ＴＥＡＭ＝が３−０の判定で大島沙織里（リバーサルジム新宿Ｍｅ，Ｗｅ）を退け、２度目の防衛に成功。大みそかにＲＥＮＡとの３度目の防衛戦が決まった。ＲＩＺＩＮ初開催となったジーライオンアリーナ神戸には、満員札止めの１万４２０人が詰めかけた。

因縁に完全決着をつけた。１９歳の秋元が壮絶な流血戦を制し、超満員の観衆にほえた。「この先のＲＩＺＩＮを盛り上げられるのは俺しかいない。これからも俺に注目してください」。神戸の観客が、最強のティーンエージャーに沸いた。

１０歳下の秋元が、萩原を「ザコ」と呼ぶなど試合前は激しい舌戦を繰り広げた。前日の公開計量でも乱闘寸前になるなど緊張状態で迎えたゴング。初回から激しい打撃戦となり、両者顔面から流血した。秋元は２回にグラウンド戦に持ち込むと、４の字ロックで試合を支配。最後はパウンドからのパンチ連打でストップを呼び込んだ。

試合後は萩原から軽くタッチされ、勝利をたたえられた。「（萩原の打撃は）今までで一番強かった。顔を見れば分かると思いますけど」と傷だらけの顔で振り返り「生意気言ったんで、萩原選手は分からないけど、僕はもともと萩原選手にはむかついているとかはない。リスペクトはむちゃくちゃしています」とさわやかに話した。

ダメージを考慮して、年内は休養する方針。「ベルトに近づくグラップラーとやりたい。斎藤裕選手とか元王者とやらせてほしい」と躍動を誓った。