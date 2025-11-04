及川が、侍ジャパンを辞退することが3日、NPBエンタープライズから発表された。理由はコンディション不良とされたが、故障などではないもよう。チーム最多66試合に登板するなど、キャリアで初めてフルシーズンを戦った疲労を考慮したとみられる。

この日、甲子園でキャッチボールなどを行った左腕は、来季へ向けて決意新た。「何回も言っていますけど、2、3年続けていかなきゃいけないと思う。（それが）次の目標として目指す場所になってくると思うので、そこを見据えてやっていこうと思います」と、今季の数字を基準に、来季以降の継続した活躍を目標に掲げた。

そのために今やるべきことも自覚。プロ野球新記録となる18試合連続ホールドをマークするなど、勝ちパターンの一角としてリーグ優勝に貢献した一年で疲労の蓄積を実感している。「そこは、しっかりやっていこうと思う。自分でもやっていこうと思いますし。ケアだったりとかは努めていこうかなと思っています」と今オフは体のケアにも注力する方針だ。

近日中にSGLでスタートする秋季練習にも参加予定。真価の問われる来季へ、準備はすでに始まっている。 （遠藤 礼）