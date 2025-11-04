阪神・森下翔太外野手（25）が3日、スポニチ本紙の取材に応じ、3年目シーズンを総括した。佐藤輝の助言にも助けられて初のシーズン全試合出場を果たした中で、（1）疲労のピークは6月（2）高レベルでのコンディション維持の重要性――という2つの教訓を学び、飛躍につなげたことを明かした。キャリアハイの打率・275、23本塁打、89打点については「及第点」と自己採点。来季以降は「心」「技」にさらなる磨きをかけて打撃タイトルを獲得し、球団初のリーグ連覇、そして日本一の原動力となることを誓った。

入団3年目で2度目の日本シリーズは、右も左も分からず、ただがむしゃらに試合へ向かっていた前回23年の時よりも平常心で迎えることができた。思うような結果は出なかったが、シーズン同様、試合前は淡々と準備をしてゲームが始まれば自然とスイッチを入れることができていた。

一度も2軍に降格することなく、最後まで完走できた。実は佐藤輝さんからのアドバイスが大きかった。8月上旬。「外でバッティング練習をやりすぎたら体も疲れるから考えて取り組んだ方がいいよ」。そう言われた。ちょうどその頃は納得のいく打撃ができずに悩んでいた。打撃投手は18・44メートルの距離からは投げてこない。それでも投手との距離が遠く感じていた。甲子園は広く、練習でもなかなかスタンドに打球が入らない。スイングも大振りになって、打撃フォームもバラバラだった。練習にもかかわらず、試合で投手と対戦しているような錯覚に陥るほど、疲労がたまっていた。

小谷野、上本両打撃コーチは「何かあったら言って」と常に気にかけてくれていた。室内での打撃練習ではティー打撃に特化して、なるべく疲労をためないように心がけた。また、スパイクも履かなかった。日本シリーズが始まっても、この調整を継続。フォームの形づくりだけにフォーカスして反復練習した結果、“今日はこのフォームでいこう”と自信を持って臨めるようになった。そんな感覚は3年目で初めてのことだった。

野球はチームスポーツ。その中で、全体練習では一部別メニューでコンディション調整を優先させてくれた首脳陣には感謝している。3年目で得た教訓は「6月に疲労が一気にくる」ことと、「高いレベルでコンディションを維持することの重要性」。この2つが飛躍へつながった。来年の3月にはワールド・ベースボール・クラシックも開催される。体力的に厳しくなる来季への自信になったことは間違いない。

レギュラーシーズンの打率・275、23本塁打、89打点は及第点ぐらいに思っている。来年からは毎年、確実に打撃のタイトルを獲得できるレベルまで、技術もメンタル面もレベルアップが必要。2リーグ制以降では球団初となるリーグ連覇から日本一の原動力になって、タイガースを応援してくれている全ての人を大喜びさせたい。（阪神タイガース外野手）

≪侍強化合宿へ≫

○…侍ジャパンに選出されている森下は、チームの秋季練習、秋季キャンプには参加せず、6日から宮崎で行われる強化合宿に参加する。その後は15、16日に予定される「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本VS韓国」（東京ドーム）に臨む。持ち味とする短期決戦での勝負強さを武器に、26年3月に開幕する第6回ワールド・ベースボール・クラシックへの出場を目指しアピールを期す。