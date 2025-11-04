◇関東地区大学野球選手権 準々決勝 創価大6―1上武大（2025年11月3日 横浜）

阪神からドラフト1位指名を受けた創価大・立石正広内野手（22）が3日、関東地区大学野球選手権大会準々決勝の上武大戦に「3番・二塁」で先発出場し、2安打2打点と勝利に貢献した。大学4年間のリーグ戦通算72試合で56打点をマークしたポイントゲッターが、負ければ終戦だった短期決戦でも勝負強さを発揮。これでチームは、明治神宮野球大会（14日開幕、神宮）出場に王手をかけた。

立石は、好機でひときわ輝きを放つ。3―0の4回2死二塁では、低めの変化球を捉えて痛烈な左前適時打を放った。5―0の7回2死満塁でも、三塁への適時内野安打をマーク。この日2度迎えた得点機で、いずれも打点をたたき出した。

「チャンスは凄く意識しています。その（チャンスで打つ）ためのクリーンアップと思っているので。欲しいところでの1本は凄く意識しています」

虎のドラ1は、「チャンスの鬼」だ。東京新大学リーグでは通算72試合出場で56打点。2年春、3年春、4年春と3度の打点王に輝いた勝負強さは、決してフロックではない。得点圏に走者を置いた好機で打席を迎えると「ヒーローになれるチャンス」と奮い立つスラッガー。この強心臓が、最大の原動力だ。

「打席に入って、ワクワクさせられる、頼もしい…“チャンスでこの人に回ればなんとかなる”という期待を持ってもらえる選手になりたいと思います」

阪神には、その“教材”が並ぶ。今季セ・リーグ打点3傑を、佐藤輝（102打点）、森下（89打点）、大山（75打点）のドラ1クリーンアップトリオでジャックした。ここに、大学4年間の通算打点を143試合換算すれば111打点という立石が加わる。頼もしき先輩たちの背中を見て進化を遂げるようなら、相手にとって脅威以外の何物でもない。

2日の千葉経大戦の右越え2ランに続く連日の貢献。チームは神宮切符に王手をかけた。4日も、負けたら終戦となる準決勝・神奈川大戦に臨む立石は「難しい試合になると思う。自分の全力を出せるように」と言葉に力をこめた。そのバットで、チームを全国に導いてみせる。（松本 航亮）