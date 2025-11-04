２０２６年２月６日に開幕するミラノ・コルティナ冬季五輪まで約３カ月。冬の祭典に挑むアスリートや、支える人たちなどを紹介する「ミラノへ駆ける」を随時掲載する。１回目はフリースタイルスキーの男子モーグルで初出場を目指すテレビマン、プロ野球阪神タイガース戦の中継で知られるサンテレビの社員、藤木豪心（ごうしん、２８）＝イマトク。五輪出場権を得るために必要なＷ杯８位以内を今春までに達成し、日本代表最大４枠を争うランキングで４位につける。妹・日菜（２４）＝武庫川女大院＝も代表圏内で、きょうだい同時出場も視野に入れている。

藤木日は今季初めてナショナルチーム入りと遅咲きながら、日本代表４枠を争う中で３番手につける。家族の影響でスキーを始めたが「子どもの頃は嫌だった。寒いし怖いし」と、気が進まないまま続けていたという。「イヤイヤ滑って、兄に『やる気がないなら帰れ』と言われて大泣きしたり」と振り返る。

転機は武庫川女大４年の冬。北海道のニセコを拠点とするスキークラブで指導を受けたところ、滑ることの発想が大きく変わったという。「それまでの考え方とは真逆で、遊ぶ雰囲気の中でスキーをやるような感じ。成績もあまり考えず。すると楽しくなり、結果もついてきた」。その変化に、兄も「アスリートになってきた感じ。スキーに対する取り組みや向き合い方が今までと違う」と目を細める。

今年２月の中国大会で念願のきょうだい同時Ｗ杯出場を達成した。藤木日は「親が『こんなうれしいことはない』と喜んでくれた。五輪も一緒に出て、親が喜ぶところを見たい」と家族の夢を実らせる。

◇藤木日菜（ふじき・ひな）２００１年４月１７日、大阪府阪南市出身。父、兄の影響で中学から本格的に競技を始めた。２５年３月、Ｗ杯イタリア大会６位。全日本選手権４位。佐野高から武庫川女大、大学院健康・スポーツ科学研究科修士課程でスポーツ心理学を学んでいる。

◆フリースタイルスキー・モーグルのミラノ・コルティナ冬季五輪への道 モーグルはコブのある斜面を滑り降り、２つのジャンプ台でエア（空中技）を決めて精度やスピードを競う。日本の出場枠は男女とも最大４。２０２４〜２６年シーズンのＷ杯または世界選手権で、基準日の２６年１月１９日までに以下の成績を収めた選手を番号順に選出する。。鍵粍米發寮績を１回以上■隠旭粍米發寮績を２回以上１２位以内の成績を３回以上。該当者が出場枠数を超える場合、各条項内における基準日の五輪出場枠配分リスト上位者を優先。今大会から２人同時にスタートして競うデュアルモーグルも行われる。

◆近年のきょうだいでの冬季五輪出場 ノルディックスキー複合男子の渡部暁斗（兄）＆善斗（弟）は２０１４年ソチ五輪から３大会連続で同時出場を果たし、２２年北京大会では団体で銅メダルを獲得した。ノルディックスキー・ジャンプ男子の小林潤志郎（兄）＆陵侑（弟）は平昌と北京両大会に出場。スピードスケート女子の高木菜那（姉）＆美帆（妹）は平昌と北京大会で同時に出場し、団体追い抜きで平昌は金メダル、北京では銀メダルを獲得した。カーリング女子「ロコ・ソラーレ」の吉田知那美（姉）＆夕梨花（妹）は平昌で銅、北京で銀メダルを手にした。