故人が生前、パソコンやスマートフォンで何をしていたか、家族はすべて把握しているでしょうか。 今、家族も知らない故人の「財産」が、誰にも気づかれないまま放置されてしまうケースが増えています。万が一の時、遺された家族が困らないために、何を知っておくべきなのでしょうか。

厳格な父が残したの1枚のメモ

「父は昔ながらの“堅物の親父”でした。口数も少なく常識人。羽目を外しているところは、一度も見たことがありません」

津田大輔さん（45歳・仮名）です。今年初め、父・和彦さん（享年71歳・仮名）が倒れ、1ヵ月後、息を引き取りました。厳格だった父との関係は、決して密なものではなかったと大輔さんは振り返ります。葬儀を終え、気落ちする母を支えながら、大輔さんは実家の遺品整理を始めました。質素倹約、質実剛健……父を表現するのにピッタリな四字熟語です。無駄なものはなく、すぐに終わるだろうと考えていたといいます。

「父の書斎を整理していたとき、本棚の奥から、使い古された革の手帳が出てきました。パラパラとめくると、一枚の付箋が挟まっていました」

そこには、和彦さんのものと思われる几帳面な文字で「ID/PAS」とだけ書かれ、いくつかのサイト名らしきアルファベットと、意味不明な文字列が並んでいました。

「何の気なしに、書斎の隅に置かれたままだった古いデスクトップパソコンの電源を入れてみたんです。父がパソコンを使っている姿など、ほとんど見たことがなかったのですが……」

付箋にあった「PCログイン」らしき文字列を入力すると、驚いたことにデスクトップ画面が現れました。そこには、家計簿ソフトのアイコンと、見慣れないネット証券会社のブックマークがありました。大輔さんは、恐る恐るその証券会社のサイトを開き、付箋に書かれた別のIDとパスワードを入力。ログインボタンをクリックした次の瞬間、一郎さんは自分の目を疑いました。画面に表示された「資産評価額」の欄には想像だにしなかった「5,000万円」という金額が並んでいたのです。

「父さん、嘘だろ」と思わず声が出た大輔さん。堅物で、金銭に無頓着だと思っていた父は、実はやり手の投資家だったかもしれない……大輔さんがまったく知らなかった「父の裏の顔」を垣間見た瞬間だったといいます。

誰もが直面しうる「デジタル遺産」の現実

大輔さんのケースは、幸運にもIDとパスワードのメモが残されていた稀有な例かもしれません。もしあの付箋がなければ、和彦さんが築いた資産は誰にも知られることなく、ネット証券の口座で塩漬けになっていた可能性が高いのです。こうした、パソコンやスマートフォンのなかに残された故人の資産やデータは「デジタル遺産」と呼ばれ、今や相続における大きな課題となっています。

株式会社GOODREIが過去5年以内に相続を経験した人を対象に行った『新・相続実態調査2025』によると、実に「4人に3人（75.2％）」が、ネット銀行、ネット証券、暗号資産、電子マネーといった「デジタル金融資産」を相続した経験があると回答しています。また故人の年齢別にみても、70代の81％、80代の57％で、「デジタル金融資産の相続があった」と答えています。さらに故人が40代以下の場合は、全員が「デジタル金融資産を相続した」と回答しています。デジタル遺産は、もはや一部のITに詳しい人だけの問題ではなく、誰もが直面しうる現実なのです。

デジタル金融資産の相続は、通常の資産と比べて見落としが発生しやすもの。デジタル金融資産の相続期間は「6ヵ月〜10カ月未満」が全体の16％、「10ヵ月以上」が全体の5％でした。相続税の申告期限は相続が発生してから10ヵ月以内。20件に1件は申告後にデジタル金融資産の存在が発覚したか、全容がつかめず申告期限を超えてしまったか。いずれにせよ、修正申告の必要に迫られたといえるのです。

遺族が存在すら把握していないケースが多く、パスワードが分からなければ、金融機関は口座の存在自体を教えてくれないこともあります。和彦さんのようにIDとパスワードを紙のメモで残すことは、アナログながら有効な手段のひとつです。

しかし、そのメモの保管場所が分からなければ意味がありません。生前から、万が一の際に備えてデジタル資産のリストを作成し、その保管場所を信頼できる家族にだけ伝えておく。あるいは、エンディングノートや専門のサービスを活用する。相続は「残される側」だけでなく、「残す側」もデジタル時代の準備が求められているのです。

［参考資料］

株式会社GOODREI『【新・相続実態調査2025】4人に3人がデジタル金融資産を相続』