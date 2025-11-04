東証プライム市場の株価騰落率〈トップ3・ワースト3〉…決算本格化で物色に明暗【先週末に動いた個別株】

東証プライム市場に上場している個別銘柄について、2025年10月31日（金）の騰落率ランキングをお伝えします。

〈東証プライム市場〉個別銘柄の値上がりトップ3

1位：ブレインパッド〈3655〉……前日比+300円（+21.79%）／終値1,677円

【売買材料】

10月30日（木）取引時間終了後、富士通〈6702〉がブレインパッドに対して完全子会社化を目的としたTOBを実施すると発表。TOB価格は1株2,706円としており、これにサヤ寄せする形でストップ高まで買われた。

2位：アンリツ〈6754〉……前日比+400円（+21.20%）／終値2,286.5円

【売買材料】

10月30日（木）取引時間終了後、同社は26年3月期第2四半期累計の連結決算を発表、減収増益とした。7〜9月期の最終利益は前年同期比で2倍超と、足元の好業績が好感されストップ高まで買われた。

3位：タカミヤ〈2445〉……前日比+63円（+17.85%）／終値416円

【売買材料】

10月30日（木）取引時間終了後、同社は26年3月期の連結経常利益を従来予想の16億5,000万円から24億1,000万円に大幅上方修正。この発表がポジティブサプライズとなり買いが膨らんだ模様。

〈東証プライム市場〉個別銘柄の値下がりワースト3

1位：DMG森精機〈6141〉……前日比−652円（−21.36%）／終値2,400円

【売買材料】

同社は前日に25年12月期連結決算を発表。直近7〜9月期の営業業績が前年同期比約13.9％減となったほか、通期予想は従来の380億円から180億円と、前期比58.8％減の大幅な下方修正となったことが嫌気され売りが殺到した。

2位：日本航空電子工業〈6807〉……前日比−500円（−17.81%）／終値2,307円

【売買材料】

同社は前日に26年3月期第2四半期連結決算を発表。従来予想から下振れて着地したことに加えて、通期業績予想を過剰修正したことから失望売りが広がった。なお同社は同日、京セラ〈6971〉との資本業務提携を発表。NEC〈6701〉が京セラに対して日本航空電子工業の株式2,223万2,269株（議決権割合33％）を譲渡する。

3位：明電舎〈6508〉……前日比−1,220円（−16.60%）／終値6,130円

【売買材料】

同社は前日に26年3月期第2四半期連結決算を発表。市場予想を下振れて着地した。また、通期見通しは従来予想から上方修正したものの、こちらも市場コンセンサスには届かず、失望売りが優勢となった模様。