現在放送中のNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（NHK総合、日曜午後8時ほか）が10月30日に撮影終了いたしました。

次回『べらぼう』。悩む歌麿の気持ちも知らず、蔦重は半ば強引に仕事を進めるが…

およそ１年半にわたった撮影を終えるにあたり、同作の主人公”蔦重”こと蔦屋重三郎を演じた、横浜流星さんの最新フォトが公開に。

頭に白髪がまじったその姿からは、ドラマ開始当時に見られたはじけるような若々しさは失われているものの、“江戸のメディア王”として時代の寵児になった貫禄が感じられます。

また全48回となる今作の最終回は12月14日、15分拡大版の放送を予定していることも発表になりました。

撮影期間は1年半に

クランクアップは、主要キャストが勢ぞろいの中でにぎやかなものになったそう。

ドラマは昨年５月に関東近郊で収録が始まり、６月に京都で主演の横浜流星さんがクランクイン。

撮影期間は、実に1年半にも及んでいたことになります。

撮了にあたり、主人公・蔦屋重三郎を演じきった横浜流星さんのコメント、そして制作統括の藤並英樹チーフ・プロデューサーのコメントが届きましたので、以下に報告いたします。



（『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』／(c)NHK）

横浜流星さんのコメント

【主演・横浜流星さん（蔦屋重三郎 役）コメント】

みなさま、本当に約一年半「おつかれ山」でした。

約一年半、べらぼうに捧げ、蔦屋重三郎として生ききれたことが自分にとっては財産になりましたし、一生に一度しかないこの機会をいただけたこと、そしてみなさまと出会い、作品を共につくれたことを心から感謝しています。

【制作統括 藤並英樹チーフ・プロデューサー コメント】

クランクインからおよそ1年半、“蔦重”の人生を無事走り切ることができました。

「江戸の時代を生きる」という覚悟で、蔦重を演じた横浜流星さんはじめ、出演者やスタッフ、関係者一同の力を結集して、この物語を最後まで紡いでいくことができました。

脚本の森下佳子さんが描く「写楽」とは？蔦重の“仕掛け”とは？視聴者の皆さんには最後までお楽しみいただければと思います。応援いただき「ありがた山！」でございます。

＜43回あらすじ＞

蔦重は、吉原への借金返済の代わりとして、歌麿（染谷将太さん）が描く五十枚の女郎絵の準備を進めていた。

蔦重との関係に悩む歌麿の気持ちも知らず、半ば強引に仕事を進める蔦重。

しかしある日、歌麿が西村屋の万次郎（中村莟玉さん）と組む話をきき動揺する。

一方、江戸城では、定信（井上祐貴さん）がオロシャ対策に全力を注いでいた。この一件をさばき将軍・家斉（城桧吏さん）に手柄を認めてもらい“大老”の座を狙うが…。

ーーー

大河ドラマ第64作となる『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』は蔦屋重三郎が主人公。

蔦重を演じるのは、NHKドラマ初出演となる横浜流星さん。脚本は、連続テレビ小説『ごちそうさん』大河ドラマ『おんな城主 直虎』などを手掛けた森下佳子さん。

さらに語りは、蔦重らを見守る吉原の九郎助稲荷（くろすけいなり）として、綾瀬はるかさんが担当する。