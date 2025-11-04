「阪神秋季キャンプ」（３日、安芸）

阪神の秋季キャンプは３日目を迎えた。３連休最終日となったこの日は１１００人の虎党が駆けつけた。

平田２軍監督の一問一答は以下の通り・

−今日もファンの方が多かった。

「なあ。この３連休で。昨日はちょっと冷えたけど、天気も良くて、明日１日１クール目あるけど、天気に恵まれて、最初に言ったようにキャンプというね、そういう雰囲気あるよ」

−練習の活気も上がっている。

「そうか。まあ人数がね、少ないから。野手も１２人か。ピッチャーが１４かな。もうその中でやっぱり練習できる。少数精鋭とは言わんよ。少数だけど、これ精鋭にさせなあかんやん。少数精鋭で１１月鍛えたという成果っていうのがね、やはり問われるんで。ようやってるよ選手たちね。この３日間だけど、意欲を感じるし、明日（藤川）監督も練習来てくれるっていうことで、非常に選手たち、また一段とね、やっぱり見られるっていうのは刺激になるし、いいアピールになるんじゃない」

−明日から監督が来るというところで、育成の福島選手はフェニックスでも３割超えている。

「盗塁も１２個したかな。シーズンの中盤からずっと安定した成績を残して、今のバッティングスタイルっていうのを、自分でね、ちょっと今固めて。盗塁とか、そういう、今の守備もそうだけど、西純矢といつも工藤コーチが組ませてやって、西純矢にとってもいい刺激。西純矢が外野のポジションに入ったことでね、井上ももう見違えるような動きしよる。バッティングでもやっぱり違いを見せようとして。そういう１人のピッチャーが外野転向したことで、すごい、外野手にとっては、コンスエグラも含めてね、井坪も。いい競争相手っていうか。そういう競争っていうのは、全体のレベルを上げるなと感じるよね。違い見せよるやん、井上なんかでも」

−同じ外野手の福島も来年が３年目で勝負の年になる。

「いや、だから、監督にね、明日からどういう風に映るか。守備は安定してる、スローイングもいい、スチールはもう盗塁王だから。ウエスタン・リーグの盗塁王を取って、バッティングもコンスタントに３割、フェニックスでも残したというところでは、ファームでは一番、ずっと今、野手では、シーズン終盤とフェニックスではイチオシの選手やったわね」

−日本シリーズはソフトバンクの育成出身周東選手、牧原選手が活躍した。若い力が上がっていくとチーム力も上がる。

「やっぱりそれはソフトバンクの戦力見た時に、そういう、育成からはい上がってきた選手たちっちゅうのでは、ダブるところがあるよね。で、彼はね、練習する。うちのファームの中ではトップだよ。黙々とね、必死にやるよ。ファームでは、やっぱり練習量では、もうトップだ。トップクラスじゃない、トップ、トップや、ダントツ。やっぱり練習の虫だよ。練習するというね、そういう才能持っとるよ。そういったところでは非常にね、ああいう選手が叩き上げられて、というところでは、監督にどういう目に映るかっていうのは、明日からまた非常に楽しみだよね」

−ピッチャーも投げ込んでいる。

「久保田コーチが６００球のノルマっていうのをね、言ってるっていうのもあるし。今日も７人ぐらい投げたんでしょ。明日、監督来るから、明日はどういうアピールを、ピッチャーもね。野手はもちろんでしょうけど、ピッチャーはね、ピッチャーも気になるやろうから。楽しみにしてんじゃない、監督」