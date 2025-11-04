ＮＹ時間の終盤に入ってドル円は１５４円台前半の上下動が続いている。この日発表のＩＳＭ製造業景気指数が予想を下回ったほか、仕入れ価格指数が１月以来の低水準となったことで、関税の影響は峠を越したのではとの見方もエコノミストから出ている。そのような中、結果を受けてドル安が強まり、ドル円は１５３円台に瞬間下落する場面も見られたものの、一時的な動きに留まっている状況。



ドル円は週明けも先週までの流れを継続しており、急速な上げは一服しているものの高値圏での推移は継続。１５５円台を視野に入れている。



ドル高の動きもドル円を下支えしている。先週のＦＯＭＣを通過して、市場は１２月利下げ期待を後退させている。本日もＦＯＭＣ委員の発言も複数伝わり、１２月利下げには慎重姿勢を示している委員が多い印象。米政府機関閉鎖がいまだ続く中、主要な米経済指標は今週も発表が延期されている中、雇用の冷え込みは認識しているものの、根強い高インフレが、利下げに向けたＦＯＭＣ委員の意識を慎重にしているようだ。



一方、日銀も追加利上げに慎重姿勢を示す中、日米金利差の縮小は想定よりも緩やかとの観測から、円キャリートレード加速への期待感は高い。ドル円は、上値では利益確定売りも出ているようだが、下値での押し目買いも断続的に入るようだ。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

