巨人の大勢投手（２６）が３日、１５、１６日に東京Ｄで行われる侍ジャパン強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２５日本ＶＳ韓国」に向け、好感触を得た。Ｇ球場でＷＢＣ使用球を用い、育成の相沢、平山、フェリスとライブＢＰで対戦し無安打に抑えた。右腕の球を受けた岸田はスライダーの変化に驚いた様子。ＷＢＣ使用球への適応が進めば、宝刀がさらなる進化を遂げる可能性もある。

詰まった音が、Ｇ球場の室内練習場に鳴り響く。テンポの良さに、打者はなかなかタイミングを合わせられない。最速は１５３キロをマーク。次々と大勢が投げ込むボールは、バットの芯をかわしていった。

いずれも育成の相沢と２打席、平山と１打席、フェリスと１打席対戦。相沢は自身の真上に高く打ち上げるフライ。平山には四球を与えたものの、フェリスはフルカウントから一、二塁間のゴロに仕留め、最後にもう一度対戦した相沢はカウント２―２から三ゴロに打ち取った。

ＷＢＣ使用球を、打者に向かって投げるのは前回参加した２３年３月のＷＢＣ以来。ＮＰＢ球と比較して滑りやすいと感じているという。「（ＮＰＢ公式球と）同じ感覚ではちょっと投げられないなという感じでした。手元が狂わないように、フォームでしっかりアジャストしていきたい」

同じく侍ジャパンに選出され、ボールを受けた岸田は「（直球の威力は）変わらないです」と言いつつも、新たな武器の可能性を証言した。「スライダーはいつもより速くて、曲がってくるかな」と驚いた様子だった。ＷＢＣ使用球への適応は課題ではあるが、宝刀が新たな変化を見せたことも事実。感覚をつかみ、自在に操れるようになれば“侍スライダー”に進化する可能性もある。

まさに“継続は力”だ。シーズン終了後も、長い休暇は取らずに体を動かしている。２日にはブルペンの傾斜を使って立ち投げ。「この時期にけがしてしまうともったいないので、しっかり動いておかないと。出力も試合の中で上がるので、それに耐えられるようにしっかり準備したい」と意図を明かした。

前回のＷＢＣで共闘した大谷、山本らが出場したワールドシリーズはテレビで観戦。ドジャースの優勝を見届け「本当に野球は素晴らしいなと思いました」。改めて野球の面白さを実感した。５日に宮崎に移動し、６日から１２日まで実施される強化合宿に参加する。「投げている球だったり、結果じゃないですかね」とこれまでの実績に満足することなく、結果でアピールする構え。２大会連続の世界一に貢献するまで、日の丸のユニホームを脱ぐつもりはない。（臼井 恭香）

◆２３年のＷＢＣでの大勢の成績 ４試合に登板し１勝１ホールド。４回を投げ無失点で防御率は０．００。イタリアとの準々決勝、メキシコとの準決勝では９回に登板、米国との決勝では７回に投げ、クローザーの大谷翔平へとつなげる重要な役割を担った。