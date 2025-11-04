ドジャース・大谷翔平投手（３１）が３日（日本時間４日）、早すぎる切り替えを明かした。

ドジャースは１日（同２日）のワールドシリーズ第７戦で延長１１回の接戦を制して球団史上初となる２年連続のワールドシリーズ制覇を達成。大谷は中３日で先発登板して３回途中まで投げただけでなく、打っても２安打を放つなど投打の二刀流でシーズン最後までフル回転した。

第７戦の試合後には「まだ終わったばかりなので今日、明日ぐらいはもちろんこの勝利に存分に浸りたいなと思います」と口にしていた大谷。だが、２日（同３日）に第６、７戦を戦ったカナダ・トロントから本拠地の米カリフォルニア州ロサンゼルスに戻り、この日は真美子夫人とともにロサンゼルスで行われた優勝パレードに参加し、パレードのバスで行われたインタビューで「もちろん試合で勝つのも素晴らしいですし、こうやってパレードでみんなと喜べるのは何より素晴らしい経験だなと思います」と喜びを口にしながらも「今はもう３回目に向けて切り替えている」と、来季への３連覇へ向けて気持ちが向いていることを明かした。

大谷はエンゼルス時代の１８〜２３年はポストシーズンに縁がなかったが、昨季自身初めて出場したポストシーズンで頂点に立つと、今季も２連覇を達成した。