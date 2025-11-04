ワールドシリーズを２年連続で制覇したドジャースは３日（日本時間４日）、本拠地のロサンゼルスで優勝パレードを行い、多くのファンが集結した。

ベッツは丸いサングラスをかけ、笑顔で沿道のファンに手を振った。「最高だね。ちょうど去年の今ごろも同じことをやってた。しばらくこんな瞬間はなかったけど、またこうして迎えられて、本当にうれしいよ」と話した。大きな声援を浴び「もう最高さ。ファンのみんながここに来てくれて、それがすべてを物語ってる。本当なら彼らの前で勝って見せたかったけど、こうしてパレードで祝えるのも特別だよ」と喜んだ。

ベッツはレッドソックス時代（２０１８年）と合わせて、４度目のワールドシリーズ制覇となり、現役最多。「以前、全部の指をリングで埋めたいと話していましたが？」という質問に「まだだね」と笑うと「まだ道のりは長い。とりあえず今はこのリングを手にしたけど、これからもっと増やしていきたいよ」と３連覇とその先を見据えた。

１９６９年に現行の地区制度が始まって以来、４度以上制覇した選手はベッツで１９人目。うち６人は５度優勝している。