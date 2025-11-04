11月4日（火）の「相席食堂」は、番組テーマソングを手掛けたユニコーンの名曲になぞらえた「ヒゲとボイン相席」。芸能界のヒゲとボインを旅人に相席旅をお届けする。

愛媛県西条市にやって来たのは、大悟も「芸能界のヒゲのドン」と敬意を表する堀内孝雄。ヒゲがトレードマークの堀内は、一世を風靡した伝説のグループ、アリスのメンバーであり、現在はソロ活動を中心に活躍している。

©ABCテレビ

堀内は観光交流センターで教えてもらった西条市のご当地グルメ“西条てっぱんナポリタン”を味わい、郊外では柿農家さんの農園で甘柿を収穫。もぎたてをいただきながら、ダイアン・ユースケとの意外な関係を明かす。

©ABCテレビ

かつてはカブトガニの繁殖が盛んだった西条市。しかし、時代とともに減少し、今では激減してしまったとか。そこで、カブトガニを飼育している施設を訪ねる。２億年前と同じ姿をとどめていることから“生きている化石”ともいわれるカブトガニ。施設の方に案内され、生きているカブトガニとふれあい相席！しかし、「どっこも可愛くない」という堀内の素直すぎる感想に千鳥は…！？

©ABCテレビ

“いもたきの里”は、里芋や野菜などの具材を鍋で煮込んだ愛媛の郷土料理“いもたき”を屋外で楽しめる西条市の秋の名所。堀内は地元の若い女性グループを見つけて相席するが、なんと、彼女たちは「アリス」も「いい日旅立ち」も知らないという。ジェネレーションギャップにショックを受け、思わず天国にいる谷村新司に「寂しいな～」と呼びかける！？

©ABCテレビ

この日は他にも、たんぽぽ・川村エミコが長野県伊那市で相席旅。ハチを追いかけて巣を探す伝統の“蜂追い”を体験！さらに、マツタケの人工栽培に成功した名人とマツタケ狩りも！

©ABCテレビ

MC千鳥の「相席食堂」（ABCテレビ）は毎週火曜よる11時17分放送。4日（火）は、よる11時10分放送。TVerでも無料配信。