

（写真：8x10／PIXTA）

【ランキングを全部見る】｢就活生に人気が高い会社｣男女別、文系・理系別ランキング

就活生におなじみの就職人気ランキング。企業の人事担当者はランキングを見てどういう意見・感想を持っているのでしょうか。9月配信記事｢≪就活生に人気が高い会社≫男女別ランキング！ 就活生1.4万人が投票した結果」（※）を見た人事担当者への意見・感想をもとに、昨今の就活のトレンドを考察します。

（※）ランキングは5ページ以降に掲載

人気の賞味期限が短くなった

今回、大手企業の人事担当者（経営層を含む）71名にランキングの意見・感想を寄せてもらいました。

まず、学生に人気の業種・企業の最近の変化について。一部の人事担当者から、「大きくは変化していない」という回答がありました。

「業種とか上位企業の顔ぶれはもちろん変わっていますが、大きな会社、知名度の高い会社が上位に来ているというのは相変わらずですね。昔と比べて本質は変わっていないというのが、率直な印象です」（通信）

「文系学生では、商社や金融が上位にランクされていて、またか、という感じです。昔の東京海上のような鉄板の人気企業がなくなったことを除くと、あまり目新しさのないランキングです」（物流）

一方、多くの人事担当者が、最近のトレンドの変化を指摘していました。とくに、日本の製造業が置かれた厳しい状況を反映した理系学生のランキングの変化に注目していました。

「やはり、製造業のランクダウンが気になります。特にBtoB型の製造業は、ほとんど上位に来ておらず、厳しいですね。SNSの時代で、学生にアピールしにくいBtoB型の製造業は、学生にとってますます縁遠い存在になっているようで、強い危機感を覚えます」（工作機械）

「住友電気工業（理系170位→48位）やアステラス製薬（理系191位→50位）など下剋上のような大きな変化があって、興味深いです。2019年に吉野彰氏がノーベル賞を受賞して近年上位にあった旭化成（理系18位→75位）が下落するなど、流行り廃りの変化が激しいですね。ランキングの変動が急激で、大きくなっているように思います」（素材）

「理系学生のトップ20に総合商社が4社（伊藤忠商事2位・三菱商事6位・三井物産12位・住友商事16位）も入っているのには、衝撃を受けました。高給に魅力を感じているのでしょうが、バブル期に銀行・証券が理系学生に大人気だったことを思い起こすと、いまはバブル経済になっているのかなと感じます」（電機）

これらの意見の中で筆者が最も気になったのが、ランキングの変動の激しさです。学生が世の中の動きに敏感なのは、昔も今も同じでしょう。しかし、企業の経営状態が激しく変化し、その情報がSNSで一気に拡散する今日、人気の“賞味期限”はどんどん短くなっているようです。

就活生の企業の選び方はどう変化？

就活生の特徴や最近の変化についても、さまざまな意見が寄せられました。少数ながら、学生の安易な姿勢を厳しく指摘する人事担当者がいました。

「世界のトヨタ自動車（理系18位）よりも経営難のパナソニック グループ（理系11位）のほうが上位に来ているのには、ちょっと腰を抜かしました。就職って人生の重大な岐路になるものなのに、真面目に考えているんでしょうかね」（IT）

「新聞社やテレビ局などマスメディアが人気って、どういう心理でしょうか。これでも昔と比べてランクダウンしているんですかね。目につきやすい企業を選ぶという学生の姿勢は相変わらずで、残念です」（金融）

一方、多くの人事担当者が、最近の学生の就活の取り組み姿勢が改善していることを高く評価していました。

「日鉄ソリューション（文系26位）とか国分グループ（文系28位）とか、なかなか渋い会社が上位に入っていて、学生の視野の広がりや探求心の深さを感じます。お恥ずかしながら私は会社に入ってからは同業他社しか見てこなかったので、学生の姿勢を見習わなくてはいけません」（エネルギー）

「女子学生の場合、以前は資生堂など化粧品会社が人気でしたが、女性ランキングの100位以内にかろうじてコーセー（95位）があるだけ。昔と違っていまの女子学生は、イメージだけにとらわれず、しっかり企業のことを調べて、自分のキャリアについて深く考えているんでしょうね」（サービス）

「バラエティーに富んだ会社がランクされていて、最近の学生は実によく会社研究をしているなと思います。自分自身の就活を思い起こすと、就職氷河期だったのにあまり熱心に活動しませんでした。最近は完全な売り手市場なのに、就職先や入社後のキャリアについて真剣に考えていることには、頭が下がります」（建設）

安定志向はあまり変わっていない？

学生の姿勢でよく指摘されるが、寄らば大樹という「安定志向」。この点について、「ランキングからはわからない」（小売り・IT）という意見が多かった一方、「あまり変わっていないのでは」という見解がありました。

「わが社で若手社員がコンサルティング会社に転職するケースが相次いだので、もっとコンサルティング会社が上位にきているかと思いましたが、そうでもありませんね。学生の安定志向は依然として強く、外資系やコンサルティング会社で勝負しよう学生は限られるのでしょう」（保険）

とかく学生の会社選びは、「世間知らずで視野が狭い」「有名企業だけに注目し、安直だ」と批判されがちです。しかし、今回の調査の範囲では、多くの人事担当者が学生の姿勢を好意的に受け止めていました。

ところで、多くの人事担当者が目まぐるしく変化する人気ランキングにどう向き合うべきか、苦慮していることがうかがえました。

「当社では、人気ランキングの動きと実際の新卒採用の成否はあまり関係していません。しかもせっかく採用しても、相当数がすぐに離職してしまいます。担当レベルではランキングにうんざりしていますが、経営陣がランクダウンや同業他社比較を気にしていることから、無視するわけにもいかず、対応に苦慮しています」（外食）

「企業イメージアップのために、芸能人を使ったプロモーションを展開しています。従業員・組合からは『芸能人に払う金があるなら給料に回せ』という批判が出ています。人事部門内でも、『まったくのムダ金だ。ランク争いとは距離を置くべき』という強硬意見があります」（機械）

いま、大半の大手企業がランクアップを目指してメディア・SNS・就活支援会社などの対策に多額の予算を投じています。この状況を覆し、ランク争いから距離を置くあるいは離脱することは可能でしょうか？ 可能という意見と難しいという意見がありました。

新卒学生からの人気はやはり重要

「可能です。当社では、すでに年間採用数の6割超が中途採用で占められており、新卒採用の重要性は着実に低下しています。企業イメージ重視の新卒採用と違って中途採用では職務内容や待遇が重要で、ランク争いから離脱して新卒採用の応募者数が減ってもそんなに大きな影響はないでしょう」（金融）

「難しいです。単純業務が完全にAI化されたら、新卒採用のニーズはかなり縮小するでしょう。が、いったいいつになることやら。ただでさえも苦戦している新卒採用をさらに不利にしないために、ランク争いに注力せざるを得ません」（IT）

将来はともかく現時点では、新卒採用なしで人材ニーズを充足できる大手企業は少数派でしょう。就職人気ランキングに人事担当者が一喜一憂する状況は、まだまだ続きそうです。

男子学生版 1〜25位





男子学生版 26〜50位





男子学生版 51〜75位





男子学生版 76〜100位





女子学生版 1〜25位





女子学生版 26〜50位





女子学生版 51〜75位





女子学生版 76〜100位





文系学生版 1〜25位





文系学生版 26〜50位





文系学生版 51〜75位





文系学生版 76〜100位





理系学生版 1〜25位





理系学生版 26〜50位





理系学生版 51〜75位





理系学生版 76〜100位





■調査について

調査主体：文化放送キャリアパートナーズ 就職情報研究所

調査対象：2026年春入社希望の「ブンナビ！」会員（現大学4年生、現大学院2年生）

調査方法：文化放送キャリアパートナーズ運営の就職サイト「ブンナビ」上でのWebアンケート、同社主催の就職イベント会場でのアプリアンケート・オンラインイベントアンケート

＊投票者1名が最大5票を有し、志望企業を1位から5位まで選択する形式

調査期間：2025年3月16日〜2025年6月30日

回答数：14017（うち男子7694・女子6323／文系8814・理系5203)

総得票数：40099票

男女比を1：1にするため、男子得票数に0.821809202を掛けたポイント制

「就職」を重視する学生は「企業イメージ（企業価値）」よりも「仕事イメージ（仕事価値）」に重点を置くとの仮説の下で、ランキングを算出。

就職者誘引度は、学生が企業イメージと仕事イメージのどちらを企業選択時に重視したかという回答によって算出。企業イメージのみで投票した場合は就職者誘引度5、仕事イメージのみで投票した場合は95とし、得票平均値を就職者誘引度としている。

総得票数×就職者誘引度＝就職ブランド力とし、就職ブランド力を基にランキングを計算。

社名はアンケート上の名称で、1採用窓口＝1社名を基準にしている。社名変更等で調査時の社名と異なる場合がある。グループで採用が一本化されている場合は「○○グループ」等で表記。

（※外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際は東洋経済オンライン内でお読みください）

（日沖 健 ： 経営コンサルタント）