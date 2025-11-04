「出場機会がほとんどない」日本期待の22歳MF、“ワールドクラス”の衝撃弾→まさかの２か月出番なしに現地も困惑…冷遇された33歳指揮官の電撃解任は朗報か「悩んでいたに違いない」
松木玖生が所属するイングランド２部のサウサンプトンは11月２日、ウィル・スティル監督の更迭を発表した。
昨シーズンにプレミアリーグで最下位となり、２部に降格したセインツは、スタッド・ドゥ・ランスで評価を上げた33歳の青年監督を招聘して、１年でのプレミア復帰を託した。だが、ここまで２勝６分け５敗でまさかの21位に沈んでおり、直近の３連敗が決定打となったようだ。
ただ、この電撃解任は松木にとっては朗報と言えるかもしれない。８月26日に行なわれたカラバオカップ２回戦のノーリッジ戦で、イングランドでも話題となった衝撃のミドルシュートを叩き込み、アピールしたにもかかわらず、ここまで公式戦の出場は４試合（先発はゼロ）のみ。２か月以上もピッチに立っていなかったからだ。
日本期待の22歳について、サウサンプトンの専門サイト『SAINTS MARCHING』は解任直前の10月31日、こう報じていた。
「リーグカップのノーリッジ戦で30ヤードからワールドクラスのゴールを決めて以来、出場機会がほとんどない。昨シーズン、トルコのギョズテペにローン移籍をしていた松木は、監督に好印象を与えるために何をすべきか悩んでいるに違いない」
いわば冷遇を受けていたMFは、政権交代を機に出場機会を増やせるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】イングランドで話題となった松木の衝撃ミドル弾
