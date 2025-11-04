人気グループ・嵐が、デビュー記念日となった３日、ファンクラブ向けに５人そろっての生配信を行った。

変わらない嵐の姿がそこにはあった。後方に嵐のＣＤやポスターなど、これまでの歩みを感じさせる家庭観あるセットで配信開始。グループのデビュー２６年を祝う祝砲は、日焼けしたリーダー大野智（４４）の「みんな、２６周年おめでとう！」という発声で乾杯してスタートした。

嵐らしいアットホームな空気感で進行。注目される来春のラストツアーに向けた質問に松本潤（４２）が「嵐の曲はちょこちょこ聞き始めている」と準備段階を語る一幕も。クイズ形式で振り返る過去活動では、過去ライブ映像を交えるなどデビュー記念日を嵐５人とファンで時間と共有した。

サプライズで登場したデビュー日を祝うケーキとともに、５人そろって記念撮影。最後のあいさつで櫻井翔（４３）は「久しぶりに５人でフリートークをしたけど、あの頃が急に戻って来た気がしました」と感慨深げに振り返った。ファンにとって最強の絆は、時を経ても健在だった。

嵐は１９９９年１１月３日に「Ａ・ＲＡ・ＳＨＩ」でデビュー。２０２０年の活動休止から、５月に来春でのグループ活動終了を発表してから、初の生配信となった。本配信ではラストツアー日程などの発表はなかった。