先発とリリーフという投手の分業制が進む時代に、１人で９回を投げ抜いて、さらに連投、継投も。

「鉄腕」の称号さえかすんでしまうような、圧倒的な投球だった。

米大リーグのワールドシリーズで、ドジャースがブルージェイズを破り、球団初の連覇を果たした。シリーズ最優秀選手（ＭＶＰ）には山本由伸投手が選ばれた。２００９年の松井秀喜さん以来、日本人で２人目の栄誉である。

第２戦は完投、第６戦は６回を１失点で切り抜けた。シリーズ制覇を決めた第７戦では、前日に続いて九回途中から登板し、延長十一回まで無失点で抑えた。

シリーズ３勝という山本投手の快投がなければ、チームは頂点にたどり着けなかっただろう。

延長十八回に及んだ第３戦も忘れがたい。試合終盤、２日前に完投したばかりにもかかわらず、ブルペンで救援の準備を始め、周囲を驚かせた。チームの勝利への献身的な姿勢が仲間を奮い立たせ、勝利を呼び込んだと言えよう。

山本投手は「野球少年に戻ったような気持ちだった」と自身の投球を振り返った。

日本のプロ野球では、オリックス時代、３年連続で、最多勝、最優秀防御率、最高勝率、最多奪三振の「４冠」に加え、最も優れた先発完投型の投手に贈られる沢村賞に輝いた。チームをパ・リーグ３連覇に導いた原動力だった。

だが、メジャー１年目の昨シーズンは、右肩の故障で長期離脱を余儀なくされ、不完全燃焼に終わった。２年目の今年にかける思いは、特別だったに違いない。

オリックス時代から理想の体の使い方を追求し、鍛錬を重ねた。決して恵まれた体格というわけではない。疲れを知らない超人的な投球を可能にしているのは、日々の努力に他ならない。

ドジャースでは、大谷翔平選手がリーグ優勝決定シリーズで１試合３本塁打、１０奪三振という驚異的な活躍で、投打の「二刀流」復活を印象づけた。佐々木朗希投手もポストシーズンでは、安定した投球でチームに貢献した。

３人の活躍は、改めて日本人選手のレベルの高さを示した。まずは体を休め、来季に向けて英気を養ってほしい。死闘を演じたブルージェイズの選手たちにも、拍手を送りたい。

来年はワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）が開かれる。今回のシリーズに負けない熱戦を繰り広げ、再び世界中の野球ファンを熱くしてほしい。