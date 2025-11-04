なぜ衆院議員の定数を減らす必要があるのか。

しかも、その削減幅はどうして１割なのか。

日本維新の会の主張はあまりにも説得力を欠いていると言わざるを得ない。

自民党が、総裁直属の政治制度改革本部を設けた。維新の強い要求を受けて連立政権の合意文書に盛り込まれた、衆院議員の削減案を策定するためだ。

維新の吉村代表は、定数を削減する理由について「身を切る改革」を実現できないようでは、社会保障制度などの大胆な改革は不可能だからだ、と述べている。

維新内では、比例選だけで５０削減すべきだという声が多い。

維新はかつて、拠点の大阪で府議会の定数を大幅に削減した。２年前には大阪市議会の定数も減らした。これによって住民の支持を拡大した、という成功体験を国政にも持ち込みたいようだ。

だが、地方議会と異なり、国会は国権の最高機関であり、国会議員は主権者である国民の代表だ。それを安易に減らせば、有権者の声が国政に届きにくくなる。

そもそも現在の衆院定数４６５は、人口が７０００万人余だった第２次世界大戦直後の４６６と、同水準である。欧州の主要国と比べても、日本の国会議員数は、人口比で見れば少ない。

維新は今国会に、自民と両党で定数削減の議員立法を提出することができなければ、連立の離脱も辞さないとしているが、選挙は代議制民主主義の土台だ。その在り方を自分たちだけの主張で決めようとする姿勢は強引すぎる。

「今国会での定数削減が絶対条件」ということでは、政権運営は円滑には進むまい。

維新が「身を切る覚悟」を掲げ、定数削減を主張して支持を得ているのは、相次ぐ不祥事などで国会議員が利権まみれのようなイメージを与えているからだろう。

議員が身を正さねばならないのは当然だとしても、議員活動の是非の問題と、国民の代表の定数の適否を、混同してはならない。

是正すべき問題は、衆院の定数に限らない。

１票の格差是正のため、小選挙区の区割りが何度も見直され、地方選出の議員は減る一方となっている。小選挙区で敗れた候補が比例選で復活当選する仕組みに、違和感を覚える人も多いはずだ。

参院も、合区された県の投票率が低迷するなど、課題を抱えている。衆参両院の役割分担を含め、与野党が協力して選挙の在り方を議論すべき時期を迎えている。