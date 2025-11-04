新日本プロレスのＩＷＧＰ ＧＬＯＢＡＬヘビー級王者の辻陽太（３２）が、団体最高峰王座の改革を予告した。来年１月４日東京ドーム大会ではＩＷＧＰ世界ヘビー級王者のＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（竹下幸之介＝３０）とのダブル王座戦が決定的。年間最大興行での頂上決戦に秘める決意とは――。

辻は２日の岐阜大会で棚橋弘至の挑戦を退け初防衛に成功。メインで後藤洋央紀との一戦に勝利した竹下に挑戦を表明し、来年１・４ドームでのダブル王座戦が浮上した。大会から一夜明けた３日、取材に対し「自分の中では爍稗廝韮丱悒咫爾良活瓩箸いΔ里常にあるので。それをかなえるために必要なことをしたまでですね」と行動の真意を明かした。

新日本の最高峰王座は２０２１年３月にＩＷＧＰヘビーとＩＷＧＰインターコンチネンタルの両王座が統一され、現在のＩＷＧＰ世界王座となった。辻はかねて初代王者アントニオ猪木から始まる伝統のＩＷＧＰヘビーの復活を目指している。「１月にＧＬＯＢＡＬを取った時から棚橋弘至の引退試合の前にタイトルマッチで戦わなきゃいけないと思っていました。辻陽太としてやるべきことをすべてかなえた上で、最終的にやらなきゃいけないことは何かを考えたら、ＩＷＧＰヘビーの復活だと思うんです。そこにたどり着いたということですね」と言い切った。

近年のＩＷＧＰ世界王座のあり方への不満もある。最高峰王座にもかかわらず近年は興行のメインを他の試合に譲ることが多く、今年も４月米シカゴ大会、５月米カリフォルニア大会、６月名古屋大会で王座戦が事実上のセミとして開催された。

来年１・４ドームも棚橋の引退試合が注目を集めており試合順は流動的だ。辻は「僕が団体のトップだったらＩＷＧＰ世界ヘビー戦をメインにします。ただ現状のＩＷＧＰ世界ヘビーの価値というのはどうなのかなと。だからこそ、僕がその価値を取り戻したい。ＩＷＧＰ本来の歴史を取り戻し、そこからさらに新たに始めていくということですね」と持論を展開。団体最高峰王座の価値向上を自らに義務付けた。

竹下からは今回の試合へ向け「棚橋が引退して『日本のプロレス界、面白かったな』って思わせるだけじゃない。これからもっと面白くなるんちゃうかって、そう思わせなあかんぞ」と呼びかけられている。

これに辻は「言ってることはその通りだと思います。ウルフアロンのデビュー戦もあるし、今回のドームはプロレスを世間にアピールするチャンス。ただすごいものを見せたいのはもちろん一緒ですけど、ベクトルは少し違うのかなと。僕はプロレスがすげえんじゃなくて、新日本プロレスがすげえんだということを見せつけないといけないと思ってます」とキッパリ。それぞれのベルト、そして信念をかけた戦いが東京ドームで実現する。