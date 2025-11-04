女子ゴルフの渋野日向子（２６＝サントリー）は、先週の国内ツアー「樋口久子・三菱電機レディス」で１３位と健闘した。初日出遅れながら２日目、最終日はノーボギーの６７（パー７２）と好スコアをマーク。これは復調本格化と見ていいのか。爛乾襯娚Δ僚田鱈瓩覇餌膕颪離璽優薀襯廛蹈妊紂璽機爾鯡海瓩觚幼ゾ校瓠複牽亜砲ジャッジした。

渋野は成績低迷で主戦場とする米ツアーのアジアシリーズ４試合の出場枠に入ることができなかった。そのため「樋口久子――」まで４週連続で国内ツアーに参戦したが、今季の不調を引きずるような不安定な戦いが続いた。３週前の「富士通レディース」では初日首位ながら２日目に急降下したこともあった。

そんな中、先週は初日の出遅れを挽回する連日の６７。今季は好スコアを出したとしても翌日に崩れるパターンが頻発したが、ようやく猖‖Л瓩鬚屬素砲觀覯未鮟个擦燭里蓮大きな前進と言っていいだろう。本人も「すごく先が明るいと思える終わり方ができた。（国内で）４試合でやってよかった。次も頑張れそうな終わり方になった」と手応えを口にしていた。

あとは、この流れを自身にとって事実上の最終戦である「アニカ・ゲインブリッジ・ペリカン」（１３日開幕、フロリダ州）の結果につなげ、現在の米ツアーのポイントランキング１０４位から、少なくとも狃爛掘璽畢畄内の１００位以内に順位を上げて、１２月の米ツアー最終予選会回避といきたいところだ。

その可能性はいかほどなのか。渋野を見守り続けてきた戸張氏は「樋口久子――」の結果を踏まえ「彼女の場合はリズム感をつかむと乗っていく選手だから、（２日目の４連続バーディーで）これいいなと思ったら予選を通過して最終日の結果だから。もしかするとリズムをつかみ直したのではないか」と高評価だ。

今後に向けては「楽しみなんじゃないか。スイングに関してもあまりにもフラットになったので、少しアップライト気味に戻そうとしているけど、それもスコア次第。スコアが出ていると、どんなスイングをしていても彼女の場合はツボにはまれば、元に戻ると思う。ここから再スタートでいいんじゃないですか」と明るい見通しを示した。

２０２５年は厳しい戦いを強いられたが、全英女子覇者の完全復活へ先週の結果は、ターニングポイントとなりそうだ。