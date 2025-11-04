阪神・及川雅貴投手が「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２５ 韓国戦」（１５＆１６日、東京ドーム）の出場をコンディション不良を理由に見送ることが、３日にＮＰＢエンタープライズから発表された。

今季、自己最多となる６６試合に救援登板し６勝３敗、防御率０・８７と抜群の数字をマークした及川は、虎ブルペンの左のエースセットアッパーとしてシーズンを通してフル回転。蓄積疲労からのリフレッシュを最優先した格好だ。

左腕はソフトバンクとの日本シリーズでも計３試合に登板。１０月３０日の第５戦（甲子園）では２―０と２点リードの７回にマウンドへ送られ、二死一、二塁のピンチを背負うも、鷹の代打の切り札・近藤から見逃し奪う名勝負を演じ、大きな話題を呼んだ。

左腕はこの日の午前中に甲子園球場を訪問し、報道陣の取材に応対。この時点では代表辞退の発表前だったが「自分では感じ取れていない疲れもあると思っている。それは先輩方からシーズン中にも聞いてきて理解しているつもりです。年間通して投げたのは初めてだったので」とコメントしていた。

キャリア最高のシーズンを終えたばかりの左腕だが、来季以降も安定した成績をマークできなければプロの世界では生き残れない。「何回も言っていますが２年、３年と続けていかなければいけない。そこは次の場所として目指す場所になる」。２４歳の若武者は自身の足元を冷静に見据えた。